Planungen für Erlebnis-Dorf im Harz Karls Erdbeerhof in Wernigerode - Anwohner befürchten Lärm und Verkehr
Der Bau von Karls Erdbeerhof in Wernigerode (Harz) rückt näher – und mit ihm die ersten Bedenken der Nachbarschaft. Besonders Lärm und Verkehr rund um das Erlebnis-Dorf stehen im Fokus der Kritik. Wie die Wernigeröder die Planungen beeinflussen können.
Aktualisiert: 03.02.2026, 16:50
Wernigerode. - Die Nachricht, dass in Wernigerode ein neues Karls Erlebnis-Dorf entsteht, ist im Dezember mit großem Tamtam verkündet worden. Jetzt beginnen in der Harzstadt die Vorbereitungen für die 30‑Millionen‑Euro-Investition. Bei aller Freude wird deutlich, dass etliche Wernigeröder Sorgen treiben – wegen der Verkehrsbelastung und auch, weil sie Lärm befürchten.