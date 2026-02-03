Der Bau von Karls Erdbeerhof in Wernigerode (Harz) rückt näher – und mit ihm die ersten Bedenken der Nachbarschaft. Besonders Lärm und Verkehr rund um das Erlebnis-Dorf stehen im Fokus der Kritik. Wie die Wernigeröder die Planungen beeinflussen können.

In Wernigerode im Harz entsteht ein Karls Erdbeerhof - mit großer Markthalle, Restaurants und vielen Fahrgeschäften (wie hier im Erlebnis-Dorf in Loxstedt). Sorgt das für Lärm?

Wernigerode. - Die Nachricht, dass in Wernigerode ein neues Karls Erlebnis-Dorf entsteht, ist im Dezember mit großem Tamtam verkündet worden. Jetzt beginnen in der Harzstadt die Vorbereitungen für die 30‑Millionen‑Euro-Investition. Bei aller Freude wird deutlich, dass etliche Wernigeröder Sorgen treiben – wegen der Verkehrsbelastung und auch, weil sie Lärm befürchten.