Unterwegs mit dem Fahrrad in Magdeburg und Umgebung - auch die Volksstimme-Radpartie am 15. Juni bietet dazu eine Gelegenheit.

Magdeburg. - Die Magdeburger Volksstimme startet am 15. Juni 2025 mit ihren Leserinnen und Lesern zur großen Radpartie. Die Organisatoren freuen sich bei der zweiten Ausgabe der Tour auf zahlreiche große und kleine Fahrradbegeisterte, die auf vier Rundkursen die Regionen rund um die Landeshauptstadt, in der Elbaue und in der Colbitz-Letzlinger Heide erkunden wollen. Gefragt sind in diesem Jahr auch Teams. Wie alle anderen Interessierten können sich auch diese seit dem 24.3. online unter www.vs-radpartie.de registrieren.

Warum bei der Radpartie Kilometer-Helden gefragt sind

Gesucht wird das Team, das gemeinsam die meisten Kilometer „erradelt“, egal ob Verein, Freundeskreis oder Arbeitskollegen. Wichtig ist nur, dass sich das Team gemeinsam für die „2. Volksstimme Radpartie“ mit mindestens zehn Teilnehmern anmeldet und an den Start geht. Achtung: Eine Teamanmeldung ist hier nur bis zum 25. Mai möglich. Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, sich eine Streckenlänge anhand seines Fitnesslevels auszuwählen. Am Ende werden alle gefahrenen Kilometer des Teams zusammengezählt und die Mannschaft mit den meisten gefahrenen Kilometern mit 300 Euro für die Teamkasse belohnt. Für den zweiten Platz gibt es für die gemeinsame Kasse 200 Euro, für den dritten Platz 100 Euro.

Im Team zu radeln, lohnt sich dabei doppelt. Für die Team-Anmeldung gibt es zehn Prozent Rabatt auf die reinen Teilnahmekosten. Nicht gewährt werden kann die Vergünstigung auf Verpflegungspakete und andere Zusatzoptionen.

Eine organisierte Radpartie bietet die perfekte Gelegenheit, in geselliger Runde die Natur zu genießen und aktiv unterwegs zu sein. Ob durch malerische Landschaften, entlang idyllischer Flussufer oder über sanfte Hügel – gemeinsame Touren schaffen unvergessliche Erlebnisse. Dank guter Planung mit Pausen und Verpflegungspunkten ist für alle Teilnehmer, von Familien bis hin zu sportlichen Fahrern, etwas dabei. Eine solche Veranstaltung fördert nicht nur die Freude am Radfahren, sondern auch das Miteinander und den Austausch unter Gleichgesinnten.