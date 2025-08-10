Vor 100 Jahren startete Europas erste Wasserflugzeuglinie zwischen Hamburg-Altona und Dresden. Auf halber Strecke gab es eine Zwischenlandung an der Rotehornspitze.

Als Wasserflugzeuge auf der Elbe in Magdeburg landeten

Die Aufnahme aus dem Jahr 1925 zeigt eines der Wasserflugzeuge der „Blauen Linie“ beim Zwischenstopp in Magdeburg.

Magdeburg. - Als Hans Grade 1908 auf dem Großen Cracauer Anger der erste deutsche Motorflug gelang, wurde Fluggeschichte in Magdeburg geschrieben. Nur wenige Jahre später gab es hier eine weitere Premiere, die weit weniger bekannt ist. Denn vor genau 100 Jahren wurde die Elbestadt Teil der ersten regelmäßigen Wasserfluglinie Europas.