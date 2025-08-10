Fluglinie startete vor 100 Jahren Als Wasserflugzeuge auf der Elbe in Magdeburg landeten
Vor 100 Jahren startete Europas erste Wasserflugzeuglinie zwischen Hamburg-Altona und Dresden. Auf halber Strecke gab es eine Zwischenlandung an der Rotehornspitze.
Aktualisiert: 10.08.2025, 18:45
Magdeburg. - Als Hans Grade 1908 auf dem Großen Cracauer Anger der erste deutsche Motorflug gelang, wurde Fluggeschichte in Magdeburg geschrieben. Nur wenige Jahre später gab es hier eine weitere Premiere, die weit weniger bekannt ist. Denn vor genau 100 Jahren wurde die Elbestadt Teil der ersten regelmäßigen Wasserfluglinie Europas.