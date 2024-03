Streuobstwiese Alter Schulgarten in Magdeburg wird reaktiviert

Eine Streuobstwiese an der Harsdorfer Straße in Magdeburg wurde seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Nun haben die Bäume ihren dringend nötigen Pflegeschnitt erhalten. Die Initiative „Otto pflanzt!“ will hier Projekte mit Schülern umsetzen.