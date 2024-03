Die Initiative „Otto pflanzt!“ hat inzwischen mehr als 30.000 Bäume und Sträucher in Magdeburg und dem Umland in den Boden gebracht. Für den nächsten Termin werden noch Helfer gesucht.

Auch junge Obstbäume wachsen jetzt an der Grundschule in Magdeburg-Cracau.

Magdeburg - Für jeden Magdeburger möchte die gemeinnützige Initiative „Otto pflanzt!“ mindestens einen Baum in den Boden bringen.

Bis dieses Ziel erreicht ist, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Dennoch ist beachtlich, was der Verein bis heute bereits geschafft hat. Bei der jüngsten Pflanzaktion auf dem Gelände der Grundschule „Am Pechauer Platz“ samt Hort in Cracau wurde das 30.000. Gehölz gepflanzt.

Insgesamt brachten die gut 50 freiwilligen Helfer an diesem Tag 740 neue Bäumen und Sträucher sowie sechs Obsthochstämme in den Boden. Damit steht der Zähler nun bei 30.166 Bäumen und Sträuchern, welche die Gruppe mit ihren Unterstützern gesetzt hat.

Pflanzen trifft auf Bildungsarbeit

Bei der Aktion am vergangenen Sonnabend waren viele Familien mit Kindern dabei. Es ist ein Anliegen von „Otto pflanzt!“ gerade bei jungen Menschen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Baumpflanzungen sowie dem damit einhergehenden Schutz der Umwelt zu schaffen.

Die Pflanzungen sollen somit immer auch einen pädagogischen Effekt erzielen. Das Setzen der hochstämmigen Obstbäume spielt hier mit herein. Weil diese später Früchte tragen, wird für die jungen Teilnehmer der Pflanzaktionen ein praktischer Mehrwert von Bäumen direkt erlebbar.

Auch dieses Mädchen half bei der Pflanzaktion tatkräftig mit. Foto: Felix Bosdorf

In etwa zwei Stunden waren alle Gehölze an der Cracauer Grundschule in den Boden gebracht. Es wurden zudem wieder Holzhackschnitzel verteilt, um die Pflanzen besser gegen Dürre zu schützen.

In diesem Frühjahr hat „Otto pflanzt!“ noch eine Pflanzaktion. Sie soll am 23. März um 10 Uhr auf einem Privatgrundstück am Elbweg 1 in Fermersleben stattfinden. Es werden noch Helfer gesucht.

Wer mitmachen möchte, kann sich hier eintragen. Weitere Informationen finden sich auch auf https://ottopflanzt.de im Internet.

Zur Ergänzung. Die Initiative „Otto pflanzt!“ wurde 2020 als zweiter Sieger bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres geehrt.