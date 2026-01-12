Jahr für Jahr werden in Magdeburg die Schulbezirke für einen weiteren Jahrgang künftiger Erstklässler geändert.

Ein schwieriges mathematisches Problem stellte in den vergangenen Jahren die angemessene Zuordnung von Erstklässlern in Magdeburger Grundschulen dar. Jetzt wird es ein wenig einfacher.

Magdeburg. - Kinder vom Werder, die in der Magdeburger Neustadt eingeschult werden oder junge Stadtfelder, die in Sudenburg zu Schule gehen sollten – mit solchen teils umgesetzten, teils diskutierten Vorschlägen suchte die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren der unerwartet hohen Kinderzahl Herr zu werden. Nun liegt ein neuer Plan für die Einzugsbereiche der Grundschulen vor. Und der ist aufschlussreich.