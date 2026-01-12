Lernen in neuen Schulbezirken in Magdeburg Magdeburger Grundschulen: Wo Kinder künftig eingeschult werden sollen
Jahr für Jahr werden in Magdeburg die Schulbezirke für einen weiteren Jahrgang künftiger Erstklässler geändert.
12.01.2026, 06:00
Magdeburg. - Kinder vom Werder, die in der Magdeburger Neustadt eingeschult werden oder junge Stadtfelder, die in Sudenburg zu Schule gehen sollten – mit solchen teils umgesetzten, teils diskutierten Vorschlägen suchte die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren der unerwartet hohen Kinderzahl Herr zu werden. Nun liegt ein neuer Plan für die Einzugsbereiche der Grundschulen vor. Und der ist aufschlussreich.