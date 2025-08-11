Die persönlich adressierten Briefe des Magdeburg-Attentäters vom Weihnachtsmarkt an einige seiner Opfer führen in der Politik zu Debatten. Auch der Koalitionsvertrag von CDU und SPD spielt eine Rolle.

Kurz nach dem Anschlag durchsuchen Polizisten den Weihnachtsmarkt. Monate später hatte der Attentäter persönlich adressierte Brief an einige seiner Opfer geschrieben.

Magdeburg. - Nach der unfassbaren Briefpost des Attentäters vom Magdeburger Weihnachtsmarktes an Privatadressen von mindestens fünf seiner Opfer hat sich auch die CDU-Landtagsfraktion hinter die Forderung gestellt, die persönlichen Daten von Opfern künftig besser zu schützen.