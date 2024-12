Am Abend der Amokfahrt in Magdeburg war der Arzt Dr. Michael John zuerst für die Erstversorgung auf dem Weihnachtsmarkt zuständig. Später baute er eine provisorische Notaufnahme im Marienstift mit auf und fuhr schließlich notwendige Geräte ins Klinikum Magdeburg.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden in der Stadt Kerzen und Blumen zum Gedenken niedergelegt.

Magdeburg - Eigentlich stand eine entspannte und fröhliche Weihnachtsfeier auf dem Abendplan, als ihn die Nachricht erreicht, dass nur wenige Meter entfernt ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt wurde. „Ohne nachzudenken bin ich mit anderen Kollegen zusammen sofort hingelaufen um zu helfen“, berichtet Dr. Michael John. Er ist Chef der Klinik für Orthopädie am Marienstift und seit 2017 zusätzlich in eigener Niederlassung im Orthopädiezentrum Magdeburg MVZ tätig. Zuvor hat er auch schon als Arzt an der Uniklinik und im Klinikum Magdeburg gearbeitet.