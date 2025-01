Einladung an Retter des Anschlags Nach Volksstimme-Aufruf: Enissa Amani kommt kostenlos nach Magdeburg

Nach dem Volksstimme-Artikel zu dem Angebot, dass die Komikerin und Aktivistin Enissa Amani für Retter des Anschlags kostenlos auftreten will, ist die Idee zur Realität geworden. Sie plant eine Show in Magdeburg. Was dazu bekannt ist.