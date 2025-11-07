weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Anschlag: Magdeburg investiert in Sicherheit am Weihnachtsmarkt

Rund eine Viertelmillion Euro investiert die Stadt Magdeburg in die Sicherheit des Weihnachtsmarktes. Sie setzt dabei auf zertifizierte Sperrsysteme. Der Aufbau steht kurz bevor.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 07.11.2025, 15:06
Der Aufbau des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt in Magdeburg läuft. Nächste Woche werden auch die Sperrsysteme aufgestellt.
Der Aufbau des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt in Magdeburg läuft. Nächste Woche werden auch die Sperrsysteme aufgestellt. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Sicherheit ist auf dem und für den Magdeburger Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag wichtiger denn je. Nun hat die Stadtverwaltung konkret mitgeteilt, auf welche Sperrsysteme sie setzt. Der Aufbau beginnt in der kommenden Woche.