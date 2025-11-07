Rund eine Viertelmillion Euro investiert die Stadt Magdeburg in die Sicherheit des Weihnachtsmarktes. Sie setzt dabei auf zertifizierte Sperrsysteme. Der Aufbau steht kurz bevor.

Zufahrtsschutz für den Weihnachtsmarkt: So rüstet Magdeburg auf

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt in Magdeburg läuft. Nächste Woche werden auch die Sperrsysteme aufgestellt.

Magdeburg. - Sicherheit ist auf dem und für den Magdeburger Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag wichtiger denn je. Nun hat die Stadtverwaltung konkret mitgeteilt, auf welche Sperrsysteme sie setzt. Der Aufbau beginnt in der kommenden Woche.