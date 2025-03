Zum Ende des Ramadans feiern auch in Magdeburg Muslime das traditionelle Zuckerfest. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt steht dies unter besonderen Vorzeichen.

Veranstaltung in Magdeburg

In Magdeburg wird zum Ende des Ramadans das Zuckerfest gefeiert. Der Syrisch-Deutsche Kulturverein und das Familienhaus sind die Organisatoren.

Magdeburg - Zum Ende des Ramadans, der islamischen Fastenzeit, feiern Muslime weltweit das Zuckerfest. Auch in Magdeburg gibt es diese Tradition bereits seit einigen Jahren. Der Syrisch-Deutsche Kulturverein richtet die Feierlichkeit 2025 bereits zum vierten Mal aus, wie Mitglied Said Said erklärt.