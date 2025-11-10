weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Anschlagsprozess Magdeburg: Gedenken an Opfer im Fokus

Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

Nach Attacke auf Weihnachtsmarkt Anschlagsprozess in Magdeburg: Gedenken an Opfer in den Mittelpunkt stellen

Zum Beginn des Prozesses um den tödlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben mehrere Organisationen an die Opfer erinnert.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 10.11.2025, 14:12
In Magdeburg wurde zum Prozessauftakt gegen den Täter an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt erinnert.
In Magdeburg wurde zum Prozessauftakt gegen den Täter an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt erinnert. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Zum Beginn des Prozesses zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt liegt die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem auf Täter Taleb A., der seit 10. November 2025 vor Gericht steht. Mehrere Organisationen haben deshalb zum Auftakt des Verfahrens zu einem Gedenken an seine Opfer aufgerufen.