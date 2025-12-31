Von „Meister Nadelöhr“ bis hin zum Schlagerstar: Wernigerode ist nicht nur ein Anlaufpunkt für Touristen, sondern die Heimat berühmter Persönlichkeiten. Ein neues Buch schildert die Lebenswege von prominenten Künstlern, die ihre Wurzeln in der Harzstadt haben.

Geburtsort Wernigerode: Diese Bühnenstars und bekannten Künstler stammen aus der Harzstadt

„Meister Nadelöhr“ gehörte jahrzehntelang zur Kindheit vieler DDR-Bürger. Geboren wurde Eckart Friedrichson in Wernigerode - und er ist längst nicht der einzige bekannte Sohn der Harz-Stadt.

Wernigerode. - Wernigerode ist bekannt für seine Fachwerkhäuser, das märchenhafte Schloss und sein markantes Rathaus. Doch was viele nicht wissen: Wernigerode ist auch der Geburtsort von Fernsehstars und Künstlern, die sich weit über den Harz hinaus einen Namen gemacht haben.