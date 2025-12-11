Ursprünglich hatte die Bahn in Aussicht gestellt, dass im Oktober die Hallische Straße in Magdeburg wieder beidseitig freigegeben werden soll. Doch daraus wurde nichts. Wie nun die Pläne sind.

Arbeiten der Bahn in Magdeburg: Wann die Hallische Straße wieder beidseitig frei sein soll

Die Hallische Straße in Magdeburg ist wegen Arbeiten der Deutschen Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt.

Magdeburg. - Die vielen Baustellen und Sperrungen im Stadtgebiet von Magdeburg lähmen den Verkehr. Ein Nadelöhr ist seit Monaten auch die Hallische Straße. Die wichtige Verbindung zwischen der Altstadt auf einen Seite und der Leipziger Straße und Sudenburg auf der anderen Seite ist nur in südlicher Richtung sowie für den Straßenbahnverkehr geöffnet. Grund sind Brückenarbeiten der Bahn. Wann die Straße wieder komplett freigegeben weden soll.