Kurze Wege, vertraute Gesichter und ein Alltag, der Eltern und Kindern entgegenkommt: In Magdeburg zeigt ein Unternehmen, wie Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz funktionieren kann – und was es dafür braucht.

Von Romy Bergmann 28.08.2025, 07:15
Während ihre Eltern im selben Gebäude arbeiten, werden die Kinder tagsüber von zwei pädagogischen Fachkräften in der Kindertagespflege bei Hasomed in Magdeburg betreut. Foto: Hasomed

Magdeburg. - Wie lässt sich Kinderbetreuung besser mit dem Berufsalltag vereinbaren? Ein Unternehmen in Magdeburg hat dafür eine Lösung gefunden – direkt am Arbeitsplatz.