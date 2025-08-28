Kindertagespflege neben dem Büro Arbeiten und betreuen unter einem Dach: Wie ein Unternehmen Familie und Beruf vereint

Kurze Wege, vertraute Gesichter und ein Alltag, der Eltern und Kindern entgegenkommt: In Magdeburg zeigt ein Unternehmen, wie Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz funktionieren kann – und was es dafür braucht.