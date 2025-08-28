Kindertagespflege neben dem Büro Arbeiten und betreuen unter einem Dach: Wie ein Unternehmen Familie und Beruf vereint
Kurze Wege, vertraute Gesichter und ein Alltag, der Eltern und Kindern entgegenkommt: In Magdeburg zeigt ein Unternehmen, wie Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz funktionieren kann – und was es dafür braucht.
28.08.2025, 07:15
Magdeburg. - Wie lässt sich Kinderbetreuung besser mit dem Berufsalltag vereinbaren? Ein Unternehmen in Magdeburg hat dafür eine Lösung gefunden – direkt am Arbeitsplatz.