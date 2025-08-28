Ein Arzt hängt ein Schild auf, das besagt, dass in der Praxis nur Deutsch gesprochen wird. Das sorgt für Aufregung und unterschiedliche Einschätzungen. Inzwischen wurde das Schild wieder entfernt. Verbale Ausgrenzung muss jedoch immer - und besonders wenn es um Gesundheit geht - unterbunden werden.

Magdeburg. - Symptome erklären und im Gegenzug Anweisungen in medizinischer Fachsprache zu folgen, ist gar nicht immer leicht - schon gar nicht, wenn man das in einer Sprache tun soll, die nicht die Muttersprache ist. Ein Aushang, der schnell missverstanden werden kann, ist jedoch keine Lösung.