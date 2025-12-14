Die ARD-Fernsehsendung „Room Tour“ gibt Einblicke in ungewöhnliche Wohnorte. In der aktuellen Ausgabe zeigt eine Magdeburgerin, wie es sich im Hundertwasserhaus wohnt.

Magdeburgerin in ARD-Sendung: So wohnt es sich im Hundertwasserhaus

Christina Rost nimmt mit ihrer Wohnung im Magdeburger Hundertwasserhaus an der ARD-Sendung Room Tour teil.

Magdeburg. - Ob eine ehemalige Kläranlage, eine stillgelegte Sporthalle oder ein alter Kirchturm - die ARD-Sendung „Room Tour“ gewährt den Zuschauern spannende Einblicke in ungewöhnliche Wohnorte. Die Mieter oder Eigentümer zeigen, wie und warum sie dort wohnen. In der aktuellen Folge öffnet eine Magdeburgerin ihre Tür im Hundertwasserhaus.