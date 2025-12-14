weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. ARD-"Room Tour": Magdeburgerin zeigt Wohnung im Hundertwasserhaus

Einblicke in ungewöhnliches Gebäude Magdeburgerin in ARD-Sendung: So wohnt es sich im Hundertwasserhaus

Die ARD-Fernsehsendung „Room Tour“ gibt Einblicke in ungewöhnliche Wohnorte. In der aktuellen Ausgabe zeigt eine Magdeburgerin, wie es sich im Hundertwasserhaus wohnt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 14.12.2025, 11:19
Christina Rost nimmt mit ihrer Wohnung im Magdeburger Hundertwasserhaus an der ARD-Sendung Room Tour teil.
Christina Rost nimmt mit ihrer Wohnung im Magdeburger Hundertwasserhaus an der ARD-Sendung Room Tour teil. Foto: MDR

Magdeburg. - Ob eine ehemalige Kläranlage, eine stillgelegte Sporthalle oder ein alter Kirchturm - die ARD-Sendung „Room Tour“ gewährt den Zuschauern spannende Einblicke in ungewöhnliche Wohnorte. Die Mieter oder Eigentümer zeigen, wie und warum sie dort wohnen. In der aktuellen Folge öffnet eine Magdeburgerin ihre Tür im Hundertwasserhaus.