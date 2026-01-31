Eigentlich dachte sie, Kinder liegen ihr nicht. Warum Religionslehrerin und Gemeindepädagogin Marina Janowski aus Buchholz das zum Abschied nach mehr als 20 Jahre anders sieht.

Sie hat viele Kinder in und um Stendal geprägt

Die Religionslehrerin und Gemeindepädagogin Marina Janowski aus Buchholz wird mit einem Gottesdienst am Sonntag nach mehr als 20 Jahren verabschiedet.

Stendal/Buchholz - An ihrem letzten Tag in der Grundschule Bismark hatten die Schüler eine Überraschung für Marina Janowski vorbereitet. Anstelle der Viertklässler bekam dieses Mal ihre Lehrerin beim Spiel „Heiße Dusche“ Komplimente, bei denen ihr ganz warm ums Herz wurde. Nach mehr als 20 Jahren Religionsunterricht an acht Schulen wird die Gemeindepädagogin des Kirchspiels Buchholz am Sonntag verabschiedet. Wie ihre Arbeit Hunderte Kinder geprägt hat.