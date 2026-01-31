Erste Informationsveranstaltung zum Vorhaben auf 140 Hektar in Uchtdorf (Kreis Stendal): Bis zu neun Anlagen sollen 1.000 Meter von zwei Dörfern im Süden der Altmark entfernt stehen.

Nach zwei Solarparks noch ein Windpark für kleines Dorf in der Altmark?

Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark Tangerhütte in Uchtdorf. Gekommen waren rund 40 Bürger aus Uchtdorf und Mahlpfuhl.

Uchtdorf. - Während in Uchtdorf noch über die Umsetzung eines der größten Solarprojekte der Region diskutiert wird, präsentiert ein anderes Unternehmen das nächste Vorhaben: Bis zu neun moderne Windkraftanlagen könnten zwischen Uchtdorf und Mahlpfuhl gebaut werden. Den Bürgern beider Orte wurde dieses Projekt erstmals vorgestellt. Viele waren wenig begeistert.