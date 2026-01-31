Tangerhütte Nach zwei Solarparks noch ein Windpark für kleines Dorf in der Altmark?
Erste Informationsveranstaltung zum Vorhaben auf 140 Hektar in Uchtdorf (Kreis Stendal): Bis zu neun Anlagen sollen 1.000 Meter von zwei Dörfern im Süden der Altmark entfernt stehen.
31.01.2026, 09:00
Uchtdorf. - Während in Uchtdorf noch über die Umsetzung eines der größten Solarprojekte der Region diskutiert wird, präsentiert ein anderes Unternehmen das nächste Vorhaben: Bis zu neun moderne Windkraftanlagen könnten zwischen Uchtdorf und Mahlpfuhl gebaut werden. Den Bürgern beider Orte wurde dieses Projekt erstmals vorgestellt. Viele waren wenig begeistert.