Börde: Gefahr auf dem Eis Warum das Betreten zugefrorener Seen lebensgefährlich ist
Viele nutzen das Winterwetter für Spaziergänge – doch das Betreten zugefrorener Flächen wie des Jersleber Sees ist verboten. So ist es in Barleben und der Niederen Börde festgelegt.
Barleben/Groß Ammensleben - Die einen können der anhaltenden Kälte nur wenig abgewinnen, die anderen nutzen das anhaltende Wetter für ausgiebige Spaziergänge im Schnee. Besonders Mutige wagen sich sogar auf das Eis zugefrorener Seen und Teiche.