Der zugefrorene Jersleber See lockt dieser Tage Schlittschuhläufer an. Doch laut Gefahrenabwehrordnungen der Gemeinden Barleben und Niedere Börde ist das verboten.

Barleben/Groß Ammensleben - Die einen können der anhaltenden Kälte nur wenig abgewinnen, die anderen nutzen das anhaltende Wetter für ausgiebige Spaziergänge im Schnee. Besonders Mutige wagen sich sogar auf das Eis zugefrorener Seen und Teiche.