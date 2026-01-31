Die Arbeitslosenquote in der Region Staßfurt liegt derzeit bei gut 10 Prozent – und 0,5 Prozentpunkte besser als der Salzlandkreis-Durchschnitt.

Staßfurt - Die Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis ist im Januar 2026 gestiegen. Das vermeldet die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West im aktuellen Arbeitsmarktbericht. Diesem zufolge waren 8.928 Menschen arbeitslos gemeldet, 789 Personen – und damit zehn Prozent – mehr als im Dezember und 460 Personen bzw. fünf Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 9,9 Prozent und lag mit 0,9 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie noch bei 9,3 Prozent.