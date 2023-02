Pflanzaktion Ärger über neue Bäume statt Bolzplatz für Magdeburger Jugendliche

Während an manchen Stellen in Magdeburg große Freude über neue Bäume herrscht, sind Anwohner im Stadtteil Alt-Olvenstedt nicht ganz zufrieden. Die Grünfläche, auf der die neuen Bäume stehen, sollte für einen Bolzplatz genutzt werden. Was sie sich jetzt von der Stadt wünschen und wie es mit dem ursprünglichen Plan weitergeht.