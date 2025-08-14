weather heiter
Mehr als 8.000 gelesene Bücher, auf 108 Meter gestapelt: So erfolgreich lief das Bücherturm-Projekt der Stadtbibliothek Magdeburg und wie es jetzt weitergehen soll.

Von Alina Bach 14.08.2025, 14:30
Gemeinsam mit Schülerinnen der Grundschule „Leipziger Straße“ setzt Stephen Stehli den Schlussstein des symbolischen Bücherturms in der Stadtbibliothek Magdeburg.
Gemeinsam mit Schülerinnen der Grundschule „Leipziger Straße“ setzt Stephen Stehli den Schlussstein des symbolischen Bücherturms in der Stadtbibliothek Magdeburg. Foto: Alina Bach

Magdeburg. - „Ich habe 41 Bücher gelesen“, sagt Amelie Ihlau stolz. Und das kann die Schülerin der Grundschule Leipziger Straße aus Magdeburg auch sein. Denn mit ihrem Leseeifer hat sie einen großen Beitrag zum Projekt „Wir lesen bis zur Domspitze“ der Stadtbibliothek Magdeburg geleistet.