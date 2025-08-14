Mehr als 8.000 gelesene Bücher, auf 108 Meter gestapelt: So erfolgreich lief das Bücherturm-Projekt der Stadtbibliothek Magdeburg und wie es jetzt weitergehen soll.

Gemeinsam mit Schülerinnen der Grundschule „Leipziger Straße“ setzt Stephen Stehli den Schlussstein des symbolischen Bücherturms in der Stadtbibliothek Magdeburg.

Magdeburg. - „Ich habe 41 Bücher gelesen“, sagt Amelie Ihlau stolz. Und das kann die Schülerin der Grundschule Leipziger Straße aus Magdeburg auch sein. Denn mit ihrem Leseeifer hat sie einen großen Beitrag zum Projekt „Wir lesen bis zur Domspitze“ der Stadtbibliothek Magdeburg geleistet.