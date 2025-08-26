Fuß vom Gas! Die Stadt Magdeburg hat am Dienstagnachmittag, 26. August 2025, einen neuen teilstationären Blitzer vorgestellt. Wo und wann er ab sofort Temposünder ins Visier nimmt.

Auf der Jagd nach Rasern: Magdeburg nimmt neuen Blitzer in Betrieb

Die Stadt Magdeburg hat ein neues Geschwindigkeitsmessgerät, einen Enforcement Trailer, gemietet. Die Ordnungsamtsmitarbeiter Lis Trenkmann und Enrico Hank testen, ob die Einstellungen stimmen.

Magdeburg. - Vorsicht, neue Radarfalle! Die Landeshauptstadt Magdeburg hat ein neues, supermodernes Blitzgerät gemietet. Sechs Monate lang wird es nun rund um die Uhr im Stadtgebiet aufgebaut, um Raser zu blitzen.