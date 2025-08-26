Vorsicht, neue Radarfalle! Auf der Jagd nach Rasern: Magdeburg nimmt neuen Blitzer in Betrieb
Fuß vom Gas! Die Stadt Magdeburg hat am Dienstagnachmittag, 26. August 2025, einen neuen teilstationären Blitzer vorgestellt. Wo und wann er ab sofort Temposünder ins Visier nimmt.
26.08.2025, 16:55
Magdeburg. - Vorsicht, neue Radarfalle! Die Landeshauptstadt Magdeburg hat ein neues, supermodernes Blitzgerät gemietet. Sechs Monate lang wird es nun rund um die Uhr im Stadtgebiet aufgebaut, um Raser zu blitzen.