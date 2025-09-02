EIL:
Emotionale Feuerwehrhochzeit Wegen der Liebe zieht sie hunderte Kilometer nach Stendal
Hochzeit mit Symbolkraft: Fernbeziehung, Patchwork-Familie und ein Antrag in Österreich – in Stendal wird das Paar von der Feuerwehr mit Schlauchringen überrascht.
Aktualisiert: 02.09.2025, 15:28
Stendal/Börgitz - Das Martinshorn heult kurz auf, als das Brautpaar durch große Ringe aus Feuerwehrschläuchen schreitet. Es regnet Reis, Seifenblasen steigen in den Himmel. Katja Knackmuß-Margraf und der freiwillige Feuerwehrmann Marcel Knackmuß haben sich in der Katharinenkirche in Stendal das Ja-Wort gegeben. Das Paar aus Börgitz verbindet eine besondere Liebesgeschichte.