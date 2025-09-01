Drohende Einstellung der Wärmeversorgung Hoffnung für Magdeburger Mieter: SWM und Vermieter sind im Austausch
Die für den 1. September angedrohte Sperrung der Wärmeversorgung für einen Wohnblock in Magdeburg wird zunächst nicht vollzogen. Die Städtischen Werke Magdeburg und der Vermieter stehen im Austausch.
01.09.2025, 10:59
Magdeburg. - Rund 85 Mietparteien eines Wohnblocks in Magdeburg drohte zum 1. September die Sperrung der Wärmeversorgung. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) sahen sich zu dem Schritt gezwungen, da es seitens des Vermieters Zahlungsrückstände gäbe, wie es hieß. Am Montag (1. September 2025) erklärte eine SWM-Sprecherin, dass die Sperrung an diesem Tag nicht erfolge.