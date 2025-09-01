Die für den 1. September angedrohte Sperrung der Wärmeversorgung für einen Wohnblock in Magdeburg wird zunächst nicht vollzogen. Die Städtischen Werke Magdeburg und der Vermieter stehen im Austausch.

Hoffnung für Magdeburger Mieter: SWM und Vermieter sind im Austausch

In diesem Magdeburger Wohnblock sollte ab dem 1. September die Heizung- und Warmwasserversorgung abgestellt werden. Grund dafür sind ausbleibende Zahlungen des Vermieters.

Magdeburg. - Rund 85 Mietparteien eines Wohnblocks in Magdeburg drohte zum 1. September die Sperrung der Wärmeversorgung. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) sahen sich zu dem Schritt gezwungen, da es seitens des Vermieters Zahlungsrückstände gäbe, wie es hieß. Am Montag (1. September 2025) erklärte eine SWM-Sprecherin, dass die Sperrung an diesem Tag nicht erfolge.