Eine Umstrukturierung des Baudezernates sorgt für Unruhe in der Magdeburger Stadtverwaltung. Vor einer Mitarbeiterversammlung am 6. März im Rathaus machte eine Reihe von Angestellten mit einer stillen Protestaktion ihrem Unmut Luft.

Magdeburg - Beteiligung – was man sonst vor allem von Bürgern oder Stadträten als Forderung an die Stadtverwaltung hört, hatten sich an diesem Tag Mitarbeiter des Baudezernates auf die Fahne geschrieben. Im Rathaus sollten sie am Nachmittag über eine neue Organisationsstruktur in ihrem Dezernat informiert werden.