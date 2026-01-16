Leerstand in der City Aus nach 20 Jahren: Laden für Hund, Katze und Co aus der Magdeburger City verschwunden
Fast 20 Jahre lang war „terra et aqua“ Anlaufstelle für Tierfreunde. Nun ist das Zoofachgeschäft in Magdeburgs Innenstadt geschlossen. Was mit dem markanten Gebäude geschieht – und warum es so besonders ist.
16.01.2026, 17:30
Magdeburg. - Fast zwei Jahrzehnte lang war „terra et aqua“ eine feste Adresse für Tierfreunde in der Magdeburger Innenstadt. Seit Jahresende 2025 ist das Zoofachgeschäft an der Ecke Julius-Bremer-Straße / Max-Otten-Straße 2 geschlossen – und bleibt es auch. Derzeit wird das Ladenlokal beräumt. Was nun damit geschieht und was das Gebäude besonderes macht.