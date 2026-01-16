Fast 20 Jahre lang war „terra et aqua“ Anlaufstelle für Tierfreunde. Nun ist das Zoofachgeschäft in Magdeburgs Innenstadt geschlossen. Was mit dem markanten Gebäude geschieht – und warum es so besonders ist.

Aus nach 20 Jahren: Laden für Hund, Katze und Co aus der Magdeburger City verschwunden

Das Zoofachgeschäft „terra et aqua“ in der Julius-Bremer-Straße in Magdeburg ist geschlossen.

Magdeburg. - Fast zwei Jahrzehnte lang war „terra et aqua“ eine feste Adresse für Tierfreunde in der Magdeburger Innenstadt. Seit Jahresende 2025 ist das Zoofachgeschäft an der Ecke Julius-Bremer-Straße / Max-Otten-Straße 2 geschlossen – und bleibt es auch. Derzeit wird das Ladenlokal beräumt. Was nun damit geschieht und was das Gebäude besonderes macht.