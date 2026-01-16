Knappe Blutkonserven Blutspenden dringend benötigt: Haldensleber Grundschulleiter spendet zum 48. Mal
Grippewelle und Terminabsagen verschärfen die Blutknappheit in Deutschland. In Haldensleben sind jetzt viele dem Aufruf zur Blutspende gefolgt.
Haldensleben - Lebensrettende Blutkonserven sind derzeit äußerst knapp. Die aktuelle Versorgungslage mit Blutpräparaten sei sehr angespannt und drohe sich weiter zu verschärfen, heißt es vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Bevölkerung werde daher mit Nachdruck dazu aufgerufen, zur Blutspende zu gehen. In Haldensleben ist dieser Aufruf auf offene Ohren gestoßen.