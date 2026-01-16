Grippewelle und Terminabsagen verschärfen die Blutknappheit in Deutschland. In Haldensleben sind jetzt viele dem Aufruf zur Blutspende gefolgt.

Michael Blaschke ist routinierter Blutspender. Beim Termin in der Kulturfabrik spendet er bereits zum 48. Mal.

Haldensleben - Lebensrettende Blutkonserven sind derzeit äußerst knapp. Die aktuelle Versorgungslage mit Blutpräparaten sei sehr angespannt und drohe sich weiter zu verschärfen, heißt es vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Bevölkerung werde daher mit Nachdruck dazu aufgerufen, zur Blutspende zu gehen. In Haldensleben ist dieser Aufruf auf offene Ohren gestoßen.