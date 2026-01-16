Karl-Marx-Straße wird zur Baustelle Vollsperrung, Umleitungen und Einschränkungen für Pendler: Ab März ist Ladeburg dicht
Fünf Monate Baustelle sind für Ladeburg ab März angekündigt. Die Karl-Marx-Straße (L 60) wird erneuert. Was man wissen sollte über Vollsperrungen, Umleitungen und Einschränkungen für Pendler.
16.01.2026, 18:11
Ladeburg - Die durch Ladeburg führende Landesstraße 60 wird demnächst grundlegend saniert. Für Einwohner als auch Pendler wird es dabei zu erheblichen Einschränkungen kommen, da die Arbeiten unter Vollsperrung erfolgen. Ein Durchfahren von Ladeburg ist damit für mehrere Monate nicht möglich.