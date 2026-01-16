Fünf Monate Baustelle sind für Ladeburg ab März angekündigt. Die Karl-Marx-Straße (L 60) wird erneuert. Was man wissen sollte über Vollsperrungen, Umleitungen und Einschränkungen für Pendler.

Vollsperrung, Umleitungen und Einschränkungen für Pendler: Ab März ist Ladeburg dicht

Die L60, die Ortsdurchfahrt Ladeburg, ist durch den vielen Verkehr stark gebeutelt. Daher soll sie in diesem Jahr saniert werden.

Ladeburg - Die durch Ladeburg führende Landesstraße 60 wird demnächst grundlegend saniert. Für Einwohner als auch Pendler wird es dabei zu erheblichen Einschränkungen kommen, da die Arbeiten unter Vollsperrung erfolgen. Ein Durchfahren von Ladeburg ist damit für mehrere Monate nicht möglich.