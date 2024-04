Magdeburg/vs. - Aufgrund von Bauarbeiten kommt es von Freitagabend bis einschließlich 20. April auf verschiedenen Strecken von und nach Magdeburg zu Fahrplanänderungen und Ausfällen.

Die Züge der Regionalbahnlinie RB 43 Magdeburg – Oschersleben fallen im gesamten Zeitraum aus. Als Ersatz halten von Freitagabend bis 14. April, die Züge der Regionalexpress-Linien RE 11 Magdeburg - Thale, RE 21 Magdeburg - Goslar und RE 31 Magdeburg - Blankenburg zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Halberstadt an allen Unterwegshalten. Dadurch ändern sich die Abfahrtszeiten gegenüber dem regulären Fahrplan.

Vom 14. bis 20. April fallen außerdem die Züge der Linien RE 11, RE 21 und RE 31 zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Dodendorf aus. Sie werden auf diesem Streckenabschnitt durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Die in Dodendorf beginnenden und endenden Züge von und nach Halberstadt halten in diesem Zeitraum auch in Hadmersleben und Langenweddingen.

Kein Schienenersatzverkehr zwischen Magdeburg und Calbe

Von Freitagabend bis 14. April entfallen die Fahrten der Regionalbahnlinie RB 47 Magdeburg – Bernburg – Halle zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Calbe Ost. Es wird kein Schienenersatzverkehr eingerichtet; die Fahrgäste können die Züge der Regionalexpress-Linie RE 30 Magdeburg – Halle nutzen.

Im gleichen Zeitraum fallen die Züge der Regionalbahnlinie RB 41 Magdeburg – Aschersleben zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Magdeburg Südost aus. Sie werden auf diesem Streckenabschnitt durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende auf www.abellio.de/verkehr-aktuell. Fahrgäste können sich auch über die Insa-Fahrplanauskunft und die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die aktuellen Fahrzeiten informieren.