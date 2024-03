Partys am dritten Märzwochenende 2024 - das Angebot der Magdeburger Clubs ist vielfältig.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am dritten Märzwochenende 2024

Ausgehen am 15., 16. und 17. März

Am Wochenende wird getanzt.

Magdeburg - Das dritte Wochenende im März 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen.

Barsol: DJ Le|Fix ist am 15.3. ab 21 Uhr erstmals mit seinem Set aus House zu "Your Night" im Barsol in der Leiterstraße 1 zu Gast. Ebenfalls House legt Christian Hartn Tags darauf ab 21 Uhr auf.

Ellen Noir: Melodic Techno erklingt bei "Stimmen der Nacht" am 15. März ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau. Es legen Kraft der Sonne, Martinec, Jortzik und Güldenpfennig, Restless, Thorax und Inamess sowie Novato auf. "80er 90er 00er - die Megaparty" mit Peceee beginnt am 16. März um 22 Uhr.

Boys’n’Beats: "Celebrate" heißt es am 15. März ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Bianca Beat und Ihr Boss legen am 16. März ab 23 Uhr Pop, House und Black Tunes auf.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 15.3. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Party "Yolo 2010er" mit DJ Florence. Die Down-Town Resident DJs Club Night bricht um 23 Uhr am 16. März mit DJ Justin Prince und DJ Vendetta an.

Insel der Jugend: "Blockbeats" mit Hip-Hop, Trap, Afro und Techno gibt es auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am 15. März ab 23 Uhr. "Big Bad Bass" ist am 16. März ab 23 Uhr auf drei Floors angesagt. Drum'n'Bass und Dubstep spielen Bootleg, Runnix, Calvin Burkardt, Mr. Slot, Hvle! und Beckser und Boche; Techno und Hardtechno gibt es von Thomas Leitschuh, Pangea, Brian B. und Meinheart sowie von GWLT; und House und Bassline bringen Nick D-Lite, Felps, Househalt und Telebeats auf die Lautsprecher.

Café Treibgut: Aprés-Ski Hits und Charts mit Holzmichl und DJ Palmbeach werden am 16. März im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 geboten. Beginn ist um 19 Uhr im beheizten Partyzelt.

Idol: Eine Ü-30-Party steht auf dem Programm im Idol im Rennebogen 177. Beginn ist am Sonnabend, 16. März, um 21 Uhr.

Buttergasse: Musik aus den 90ern, 2000ern und von heute wird bei der Ü30-Party in der Buttergasse im Alten Markt 13 gespielt. Beginn ist um 22 Uhr.

Factory: Die Mega Mallorca Party beginnt am 16. März um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. DJ Kai Ro legt die Partyhits auf.

MAW: "Jubelindustrie" ist die Party am 16. März ab 23 Uhr im MAW in der Liebknechtstraß 65 bis 91, Haus 142a, über schrieben. Auf dem einen Floor sorgen Patrick Dre, Jonny Kilo, Phil S, ND/AD und Cage, Chris Rinox und Zorn, auf dem anderen RuppiDieKatz und Redsunday für die Musik.

Prinzzclub: Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass legt DJ Big A am 15. März ab 23 Uhr unter der Überschrift "Wyld" im Prinzzclub in der Halberstädter Straß 113a auf. "Mama tanzt" ab 20 Uhr ist im Vorverkauf ausverkauft, ab 23 Uhr folgen die "90's an 2000er Kids" mit DJ Seth.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag heißt es ab Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 "Never Stop". Auf dem einen Floor gibt es die Musik von Continuous Return, Sanke, MZA und Piater, auf dem anderen von Kjeld und Aemute.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.