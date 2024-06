Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am zweiten Juniwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das zweite Juniwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Strandbar: Dave S legt am 7. Juni zum Weekend Warmup in der Strandbar auf. Die Party am Petriförder läuft von 18 bis 22 Uhr.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Am Samstag sind die "House Lovers" an der Reihe. Und am Sonntag beginnt um 11 Uhr das "Weekend Recap".

Boys’n’Beats: Die "Gay Student Night" bricht im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, am 7. Juni um 23 Uhr an. Am 8. Juni zur gleichen Zeit bietet DJ M&M einen Mix "aus heute, gestern und früher".

Down Town Club: Für Freitag, 23 Uhr steht die große Singleparty "Tinderella" mit DJ Serv im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. Ab 23 Uhr legt am Samstag DJ Vendetta zu "Down Town elektrisiert" auf.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a beginnt am 7. Juni um 23 Uhr "Savage". Die DJs Storm und Big A legen Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Electro und Deutschrap auf. Am 8. Juni heißt es um 20 Uhr "Mama feiert" mit Charts, 90ern, 2000ern, Clubhits, House und Hip-Hop. Um 23 Uhr beginnt im Anschluss die Party "Girls Night Out". DJ Seth präsentiert dazu ein Mischung aus Charts, Dance, House und Black.

Ellen Noir: Am Sonnabend ab 22 Uhr steht im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof ein "Underground Rave" an. Auf dem einen Floor gibt es Hardtekk und Tekk mit Fabitekk, Tekkschuster, Eycer, Phiesi & Abzocka, Genetekk, Junkzz, Apollon sowie Trypsin vs Dicht, auf dem anderen stehen Hardtekk und Hardtechno mit CZ Kind, Bassbilanz, SKG vs Togs, 5xd vs Lefxnn sowie Krause vs Modztekk im Fokus.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 steht am 8. Juni eine Party "Back to the 2000´s" auf dem Plan. Ab 23 Uhr legt dazu Alex Ninow auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Geheimclub: „Escape: Escapism 002“ ist die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Ab Mitternacht wird hier Musik aufgelegt. Auf dem einen Floor legen Cor Dex, Jean Kaya, Seth van Rinsum und Giacca Nera, auf dem anderen Wicked Willy, Lino Lamour, Lino Lamour und Niklas Albrecht auf.

Datsche: Am Sonntag ist ab 14 Uhr Sonntagsbumms in der Datsche angesagt. Diese befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43.