In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch der Blick in den Veranstaltungskalender für Sonntag, den 23. April 2023. Die Volksstimme hat zehn Tipps zusammengestellt.

Magdeburg - Oper und eine Folge der Reihe „Premierenfieber“, ein literarischer Rundgang, Kabarett, Rummel, ein Familienstück und Magie - der Veranstaltungskalender bietet für Magdeburg am Sonntag, 23. April 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat zehn Tipps zusammengetragen. Für alle, die Angebote für den frühen Morgen am Sonntag suchen: für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ideen zum Ausgehen am Sonnabend, den 22. April 2023, geht es hier.

„Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus

Was suchen wir im Theater – Zerstreuung oder Erbauung? Seit Beginn der Operngeschichte streiten Theaterleute, Intellektuelle und Publikum darüber, was höher zu bewerten sei, ob sich Unterhaltungsbedürfnis und Bildungsanspruch ausschließen oder wie sich beides möglicherweise verbinden ließe. Einen ausgesprochen originellen, um nicht zu sagen provokanten Beitrag zur Debatte lieferte im Jahr 1911 Richard Strauss mit seiner Oper „Ariadne auf Naxos“ und schickt die frivole Commedia dell“Arte-Truppe um Zerbinetta und das Opernensemble um die tragische Heldin Ariadne zeitgleich ins Rennen.

Das Werk steht derzeit beim Theater Magdeburg auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz. Die Inszenierung stammt von James Bonas. Der britische Theater- und Opernregisseur hat viel Erfahrung mit ungewöhnlichen und grotesken Stoffen und lädt in seiner ersten Arbeit für ein deutsches Opernhaus diese einzigartige musiktheatrale Versuchsanordnung mit echter Emotionalität auf, heißt es seitens des Theaters Magdeburg.

Vorstellungen von „Ariadne auf Naxos“ sind in der laufenden Spielzeit noch zu zwei Terminen vorgesehen: Morgen um 16 Uhr und am 21. Mai um 18 Uhr.

Magie im Magdeburger Hundertwasserhaus

Mit seiner Show „Realität kann jeder“ ist am Sonntag Christian de la Motte im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben. Beginn der Magie-Show ist um 17 Uhr.

Er mixt Zauberkunst, spontane Comedy und tiefsinnige Lebensweisheiten zu einer charmanten Herausforderung für Verstand und Lachmuskeln, so die Veranstalter. Er verarbeitet nicht nur seinen ungewöhnlichen Lebensweg vom Manager zum Magier, sondern inspiriert sein Publikum auch zum Nachdenken über den eigenen Lebensweg.

Seinen letzten „richtigen“ Job bevor er Zauberer wurde hatte Christian de la Motte mit Mitte dreißig als Geschäftsführer eines Softwareunternehmens. Die Arbeit an seiner Karriere war in vollem Gange, bis er am sechsten Geburtstag seines Sohnes die Passion seiner Kindheit wieder entdeckte und eine kleine Zaubershow hinlegte. Und obwohl Christian de la Motte wohl selbst derjenige war, der bei seiner ersten Zaubershow den meisten Spaß hatte, wurde er immer öfter als Zauberer für Auftritte gebucht.

Premierenfieber am Theater Magdeburg

„Alice im Wunderland“, einer Oper von Gerald Barry hat in einer Inszenierung des Theaters Magdeburg Premiere. Termin dazu ist zwar erst am 6. Mai.

In einer Veranstaltung unter dem Titel „Premierenfieber“ können Besucher im Foyer des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9 aber morgen ab 11 Uhr bereits erste Eindrücke und Inspirationen aus der Produktion auf sich wirken lassen.

Familienstück mit „Jolli sieht Grün“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

„Jolli“, alias Jorinde Jelen, erzählt in „Jolli sieht Grün“ vom Wald und von den Tieren, von regionalen Bauern und den Entdeckungen eines Naturforschers, aber auch von der Vermüllung der Meere und dem Klimawandel. In ihrem etwa einstündigen moderierten Mitmachkonzert möchte die Jorinde Jelen Band junge Konzertbesucher einfühlsam und sensibel an das Thema Umweltschutz heranführen, aber auch Mut für die Zukunft machen. Die etablierten Jazzmusiker engagieren sich bereits seit vielen Jahren in der Musikpädagogik.

Der Auftritt beginnt am Sonntag um 15 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Der Termin ist eingebettet in die Magdeburger Jazztage.

Literarischer Rundgang auf dem Magdeburger Werder

„Die Karschin auf der glücklichen Insel - mit Pastetchen & Lindenblütentee“ heißt ein literarischer Rundgang mit Ines Lacroix, Annett und Nadja Gröschner am Sonntag um 14 Uhr. Start ist an der Zollstraße/Ecke Arkonastraße.

Anna Louisa Karsch (1722-91) war die erste Dichterin in Preußen, die von ihrer Arbeit leben konnte. Ein Jahr lang, von 1761-62 hielt sie sich in Magdeburg auf, unterhielt den preußischen Hof und ging dichtend durch den Garten, auf dem heute unser Theater steht.

Annett Gröschner hat sich neben der Beschäftigung mit der Karschin in Magdeburg auch ihren Jahren in Berlin gewidmet. Sie stellt ihr Buch „Anna Louisa Karsch: Spazier-Gaenge in Berlin“ vor. Vorab führt Nadja Gröschner auf den Spuren der Karschin über das Gelände, was von der Mittwochsgesellschaft ab 1755 „bespielt“ worden ist. Im dritten Teil der kurzweiligen Veranstaltung spielt Ines Lacroix den Monolog der Karschin.

Mark Twain ist Thema im Theater an der Angel

„Eva, Luzifer und Posaune!“ heißt ein Stück mit Ines Lacroix, Matthias Engel und Markus Hensel, das auch am Sonntag um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 gezeigt wird. Gespielt und gelesen werden „Die Tagebücher von Adam und Eva“ und die „Briefe an die Erde“ von Mark Twain.

Diesem unvergessenen Erzähler haben die Angler mit großer Freude an seiner Sprache, seinem Witz, seinem weisen und zugleich scharfen Blick auf die Welt einen Abend gewidmet, der so außerordentlich gut in die Zeit passt. Er hat uns Menschen studiert, parodiert und ausgelacht, dabei nie seinen Humor verloren.

Manuel Richter spielt im Magdeburger Café „Flair“

Am Sonntag ab 14 Uhr spielt der Songwriter Manuel Richter im Café Flair im Breiten Weg 21. Musikalisch gibt es einen musikalischen Streifzug quer durch die letzten Jahrzehnte zu hören.

Natürlich macht der Sänger auch nicht halt vor der aktuellen Deutschwelle. Mark Forster, Johannes Oerding, Alexa Feser und viele andere Lieblingskünstler des Musikers sind hier vertreten. Internationale Interpreten wie Queen, Oasis, Pink oder George Michael dienten gleichermaßen als Inspiration für die Songauswahl.

„Kabarett am Abgrund“ bei den Hengstmanns in Magdeburg

Um die Schwierigkeiten bei der Inszenierung eines neuen Stücks geht es in „Kabarett am Abgrund“, das am Sonntag um 17 Uhr im „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gezeigt wird. Eine weitere Vorstellung ist für den 20. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in die Rollen, die man braucht um ein Privattheater zu betreiben und Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „nach Hengstmanns“ zu betreiben.

Fuchsthone Orchestra gibt Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im November 2019 präsentierten die Musikerinnen und Komponistinnen Christina Fuchs und Caroline Thon erstmals ihr neues Groß-Ensemble: das Fuchsthone Orchestra. Mit dem Debütalbum „Structures & Beauty“ ist ein epochales Klangkunstwerk. Reich an Texturen, brillanten Arrangements und solistischen Glanzlichtern, fasziniert „Structures & Beauty“ als herausragendes Musikdrama.

Zu Gast ist das Fuchsthone Orchestra am Sonntag im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es ist der Abschluss für die diesjährigen Magdeburger Jazztage.

Jahrmarkt in Magdeburg

Die diesjährige Frühjahrsmesse findet bis zum 7. Mai 2023 auf dem Messeplatz „Max Wille“ an der Elbe statt. Es ist die nunmehr 574. Messe.

Zur Messe-Halbzeit gab es dann einen spannenden Karussell-Wechsel auf dem Messeplatz. Denn am 20. April wurde der „Streetfighter“ abgebaut. Der „Ersatz“ hat es in sich: Es ist eine Weltneuheit, die bereits zur Frühjahrsmesse 2022 nach Magdeburg kommen sollte, aber wegen fehlender Spezialelektronik den Termin in letzter Minute absagen musste. Nun ist es so weit und die Schaustellerfamilie Köhrmann aus Nienburg kann erstmals in Magdeburg ihre Neuerwerbung „Escape Flight of Fear“ präsentieren. Das Fahrgeschäft wurde in der besten Karussellschmiede der Welt (Mondial) entwickelt und gebaut. Es ist das weltweit erste Fahrgeschäft dieser Art und kann nun ausprobiert werden. Kleiner Tipp: Ohne eine Menge Mut und Durchhaltevermögen sollte man besser nicht einsteigen.

Neben den Neuheiten bietet die Frühjahrsmesse wieder viel Fahrspaß, Nervenkitzel und Gaumenfreuden. So sind das Fahrgeschäft „Break Dance“ ebenso mit dabei wie „Magic“, die Berg- und Talbahn „Musikladen“ oder die „Südseewelle“ - alle mit modernster LED-Lichttechnik nachgerüstet. Mit dabei auch die Piratenschaukel und der lustige Hindernisparcours „Gaudi-Alm“ sowie die Autoscooter-Dauerbrenner „Radio Station“ und „Stardrive“. Hinzu kommen mehr als zehn Kinderfahrgeschäfte, wobei der Nostalgie-Kettenflieger seine 123. Saison erlebt. Darüber hinaus lassen Kindereisenbahn, „Avus-Bahn“ und Babyflug die Herzen der Kinder höher schlagen.

Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag um 15 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bereits um 14 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro.