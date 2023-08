Magdeburg - Konzerte, die Riverside@Night, Kino, der Töpfermarkt, Literatur, Theater, Veranstaltungen zum CSD - die Volksstimme hat auf dieser Seite aus dem Programm für Samstag, den 5. August, Ideen zusammengetragen. Für Partys gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 4. August, geht es hier.

Alexander und Maximilian Blume holen Gäste auf den Moritzhof

Seit 25 Jahren machen Alexander und Maximilian Blume gemeinsam auf der Bühne Musik. Im Jubiläumsjahr der Vater und der Sohn viele ehemalige und aktuelle Mitspieler zu ihren Konzerten ein. Dies gilt auch für den Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz, wo die Musiker regelmäßig zu Gast sind und wo das nächste Konzert für Sonnabend, 20 Uhr, geplant ist. Mit dabei sind in diesem Rahmen die Hamburger Soul- und Gospelsängerin Jana Wiesenthal und die Dresdner Bassistin Sina Rien.

Alexander Blume gehört zu den international bekannten und erfolgreichsten Vertretern der ostdeutschen Blues- und Jazzszene. Bereits im Alter von 20 Jahren war er der führende Boogie Woogie- und Blues-Pianist im Osten Deutschlands und kann heute auf 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Jana Wiesenthal lebt und arbeitet als Sängerin, Kinderliedermacherin und Musikpädagogin in Hamburg. Maximilian Blume, Alexanders jüngster Sohn, begann mit sechs Jahren, Schlagzeug und Klavier zu lernen. Wenig später schrieb er seine ersten Kompositionen und spielt seither gemeinsam mit seinem Vater in verschiedenen Formationen Blues- und Jazzmusik. Sina Rien ist eine Dresdner Kontrabassistin und Komponistin.

Töpfermarkt auf dem Magdeburger Domplatz

An diesem Wochenende bietet der Magdeburger Domplatz einmal mehr ein besonderes Bild: Stehen sonst die Wasserfontänen oder Bühnen für Kultur und Unterhaltung auf dem Programm, geht es dieses Mal um die bildende Kunst: Der Magdeburger Töpfermarkt ist wieder da.

Töpfermarkt auf dem Magdeburger Dom. Kunst – auch mit humorvollen Plastiken – gibt es hier am ersten Augustwochenende 2023. Hier ein Bild des Künstlers Martin Sprave, der in den vergangenen Jahren immer mit dabei war, mit einigen seiner Arbeiten. Foto: Martin Rieß

Er hat sich in den zurückliegenden Jahren von einem Geheimtipp zu einer festen Institution im Magdeburger Kulturkalender, die jährlich bis zu 10.000 Menschen auf den Domplatz in Magdeburg zieht, entwickelt. Abgehalten wird der Töpfermarkt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es nehmen 65 Töpfereien, Keramikwerkstätten, Künstler und Kunsthandwerker aus Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn teil.

Public Poetry Scream am Magdeburger Hundertwasserhaus

Im Sommer 2023 lädt der Förderverein der Schriftsteller erneut auf seine Public-Poetry-Scream-Bühne. Alle, die Lust am Schreiben und Vortragen haben, sind bis zum 19. August 2023 immer samstags und immer ab 14 Uhr eingeladen, auf vor dem Fabularium auf dem Erhard-Hübener-Platz am Hundertwasserhaus eigene oder Texte von Lieblingsautoren vorzutragen. Die Moderatoren schalten um 14 Uhr das Mikro für alle Schreib- und Lesebegeisterten an und nehmen vorab Meldungen von Interessierten entgegen.

Beim offenen PPS-Format ist alles erlaubt und gewünscht: Lyrisches, Poetisches, Ernstes, Nachdenkliches, Lustiges, Skurriles, von Klassik bis Modern, von gereimt bis DaDa. „Seid dabei, macht mit oder hört und seht zu, kommt mit Freunden, Gästen oder allein zur PPS-Bühne am Hundertwasserhaus“, so die Einladung. Wer sich im Voraus einen Leseplatz sichern möchte, meldet sich unter Beesten@HerbertBeesten.de per E-Mail.

„Auf einen Kaffee mit Erich Weinert!“ auf dem Hof des Volksbads Buckau

„Auf einen Kaffee mit Erich Weinert!“ heißt es am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr auf dem Hof des Volksbad Buckaus, gleich hinter dem Literaturhaus Magdeburg, dem Geburtshaus von Erich Weinert. Dort steht das Denkmal des vielseitigen Künstlers, der vor allem als Arbeiterdichter populär geworden ist.

Bei Kaffee und Kuchen kann man anlässlich seines Geburtstages am 4. August den Worten von Erich Weinert lauschen.

Detektivspiele in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 können am Sonnabend je ein bis fünf Personen ab 14 Jahre knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann.

Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“. Anmeldung unter Telefon 0391/5404.857.

Freie Kammerspiele mit „Olvenstedt probiert's“ im Forum Gestaltung

Theater: Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung – große Geschichten haben sich die Freien Kammerspiele für die 35. Ausgabe von „Olvenstedt probiert’s!“ vorgenommen. Die Vorstellungen finden Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Vorstellungen sind am Sonnabend sowie vom 10. bis 13. und 23. bis 25. August. Karten gibt es im Internet.

Bonnie Tyler tritt auf der Seebühne auf

Bonnie Tyler gibt auf ihrer Tour „Between The Earth & The Stars“ am Sonnabend ein Konzert auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark. Beginn ist um 20 Uhr.

Ab dem Jahr 1978 Der „Münchner Merkur“ schrieb: „Es ist eine vergnügliche Reise, die Bonnie Tyler mit ihrer Vier-Mann-Band auf die Bühne bringt. Herrlich, wie viel Spaß sie immer noch am Singen und an der Musik hat. An den neuen Liedern, die von Blues bis Funk reichen, sowie immer noch und immer wieder an ,Total Eclipse of the Heart‘, ,Holding out for a Hero‘ und Co.“

Lieder in der Magdeburger Kreuzkirche

Am Sonnabend, 5. August, öffnen sich um 18 Uhr zum zweiten Mal die Türen der Kreuzkirche in der Flachsbreite 17 zum Abendliedersingen. Die Besucher sind unter der Leitung von Kantor Frank Müller eingeladen, in bekannte Abend- und Sommerlieder einzustimmen, teilte die Gemeinde mit.

Pfarrer Jens Schmiedchen will dazu einen passenden liturgischen Rahmen mit Texten und einem Segenswort gestalten, heißt es in einer Ankündigung der Kirchengemeinde.

Party entlang der Elbe

Bei der Rivrside@Night gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr Programm an zwölf Orten in Magdeburg – dem Mückenwirt, dem Elbelandhaus, dem Toro Grosso, dem Culinaria, dem MDR-Landesfunkhaus, dem Le Frog, dem Montego Beach Club, dem Yachthafen, dem Albinmüller-Turm, der Schweizer Milchkuranstalt, der Strandbar und dem Café Treibgut.

Neben Livebands sorgen DJs für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

CSD-Aktionswochen in Magdeburg mit Radtour, Regenbogenfamilienfest, einer Wahl und einer Party

Am Sonnabend beginnt um 11 Uhr die queere Fahrradtour durch die Stadt. Start ist am Alten Markt. Auf einer Strecke von 50 Kilometern werden neun queere Orte erkundet. Außerdem ist die Einkehr in einen Biergarten vorgesehen. Das Regenbogenfamilienfest beginnt im Familienhaus im Park in der Hohepfortestraße 14 um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Kinderschminken, Trampolin und Livemusik.

An gleicher Stelle beginnt um 19 Uhr die Miss*ter-CSD-Wahl. Für 23 Uhr steht einer weitere Party im Boys’n’Beats im Veranstaltungskalender, dieses Mal unter dem Titel „CSD Start Up Party“.

Comics im Magdeburger Literaturhaus

Comics Unter dem Titel „Die besten deutschen Comics“wird noch bis zum 11. August im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 gezeigt. Es handelt sich um die fünfte Auflage einer Wanderausstellung, die deutschsprachige Comic-Künstler präsentiert, welche im Juni vergangenen Jahres auf dem 20. Internationalen Comic-Salon Erlangen ausgezeichnet wurden. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags 14 bis 18 Uhr und jauch an diesem Sonnabend von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Gezeigt werden Originalseiten und Skizzen, aber auch Fotos der Künstler und ihres Arbeitsumfelds. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Birgit Weyhe (beste deutschsprachige Comic-Künstlerin), Aisha Franz (Bester Deutschsprachiger Comic), Josephine Mark (Beste Comic für Kinder) und Jeff Chi (Bestes deutschsprachiges Comic-Debüt).

Kino im Garten des Studiokinos

Das Studiokino am Moritzplatz setzt dieses Wochenende sein „Studiogarten Sommer-Open-Air“ fort. Am Sonnabend um 21.15 Uhr steht „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ auf dem Programm.

Suzie steht darin in Ostberlin 1989 kurz vor dem Abitur, als sie von der Schule fliegt und sich plötzlich alleine durchschlagen muss. Auf dem Weg zu ihrem Job als Facharbeiterin im Kabelwerk Oberspree wird sie zufällig fotografiert. So kommt es, dass das Foto auf dem Cover der ostdeutschen Frauenzeitschrift „Sibylle“ landet und Suzie über Nacht zu einem gefragten Fotomodel wird. Eine ganz neue Welt öffnet sich der jungen Frau. Eine Welt voller schillernder Persönlichkeiten und aufregender Gelegenheiten – vorbei der sozialistische Alltag in der Fabrik. Sie lernt den exzentrischen Rudi kennen, der im Berliner Untergrund für die hedonistische Szene der Stadt seine eigene Mode entwirft.