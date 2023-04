Dieter Bohlen ist derzeit auf Tournee durch Deutschland – hier bei seinem ersten Konzert in Berlin. Am Sonnabend macht er in Magdeburg Station.

Magdeburg - Konzerte, Theater, Comedy, die Fashion Revolution Week und der Welttanztag - der Veranstaltungskalender bietet in Magdeburg für Sonnabend, 29. April 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat 15 Tipps zusammengetragen. Für die Partys in dem Clubs in Magdeburg gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ideen zum Ausgehen für Freitag, den 28. April 2023, geht es hier.

Pop mit Dieter Bohlen in der Magdeburger Getec-Arena

Wohl auch mit einem gewissen Augenzwinkern ist Dieter Bohlen derzeit auf Deutschlandtournee. Als „Pop-Titan“ gibt er in zwölf Städten Konzerte – darunter am Sonnabend auch in Magdeburg. Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Am Sonntag vor anderthalb Wochen hatte er die Tour in Berlin begonnen. In der Max-Schmeling-Halle präsentierte er auf der Bühne vor circa 4200 Konzertbesuchern Songs aus seiner jahrzehntelangen Karriere als Sänger und Musikproduzent. Angefangen beim Modern-Talking-Hit „Atlantis is calling“ bis hin zum „DSDS“-Klassiker „We have a dream“.

Es soll die letzte Tour sein, die Bohlen mit seiner siebenköpfigen Band bestreitet, wie er bereits vor dem ersten Auftritt ankündigte. „Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch noch mal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, hatte er auf dem Wege einer Pressemitteilung wissen lassen.

Grüne Messe im Klosterbergegarten Magdeburg

Die 6. Grüne Messe findet am Sonnabend im Klosterbergegarten an der Schönebecker Straße in Magdeburg statt. Mehr als 40 regionale Aussteller präsentieren smarte Lösungen für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Es gibt gesunde Spezialitäten aus der Region zum Probieren, Vorträge zu verschiedenen Themen und ein nachhaltiges Programm für Kinder. Experten beraten zu Energiesparen und Produkten wie Photovoltaik und Wärmepumpen. Außerdem werden Energiespargadgets und recycelte Taschen zum Verkauf angeboten.

Folgende Vorträge sind ohne Anmeldung im Gesellschaftshaus zugänglich: 11 Uhr – „Algen – Meerleuchten, Weltenretter, Haute Cuisine“ mit Jörg Ullmann von Roquette Klötze; 12 Uhr – „Wärmepumpe“ mit Rene Herbert, Energieberater bei SWM und Die Energieagentur; 13 Uhr – „Photovoltaik-Lösungen für den Balkon“ mit Stefan Müller von JM|ProjektInvest; 14 Uhr – „Nachhaltig reisen mit dem Fahrradcamper“ mit Marco Düsterhöft von Campermarco; 15 Uhr - „Neue Trends bei E-Autos“ mit Sebastian Werner vom Hyundai Autohaus Rogge sowie 16 Uhr – „Bauen mit Lehm – Häuser, die atmen“ mit Markus Grosser von Grosser Lehmbaustoffe.

Polish Art Philharmonic spielt in der Magdeburger Johanniskirche

Das Polish Art Philharmonic unter der Leitung von Michael Maciaszczyk gastiert am Sonnabend in der Magdeburger Johanniskirche. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Auf dem Spielplan steht im ersten Teil des Konzerts Edvard Griegs „Holberg Suite“. Auch Johann Sebastian Bachs Konzert für zwei Violinen in d-Moll soll erklingen. Als Solisten sind dabei Michael Maciaszczyk und Wolfgang Maciaszczyk zu erleben.

Michael Maciaszczyk und das Orchester Polish Art treten in der Magdeburger Johanniskirche auf. Foto: Andreas Lander

Im zweiten Teil widmet sich das Orchester dann Antonio Vivaldi – und zwar den vier Jahreszeiten. Dieser Programmpunkt ist es auch, der dem Nachmittag die Überschrift gab. Vier Violinenkonzerte aus der Feder des italienischen Komponisten bilden zusammen den Zyklus „Die vier Jahreszeiten“. Das Meisterwerk wurde 1725 für das Orchester eines Mädchen-Waisenhauses komponiert und zählt zu den bekanntesten Stücken der europäischen Musikgeschichte. Sanfte Winde, heftige Stürme, Vogelstimmen und der Hund, der Betrunkene bewacht, das sind zeitlose Bilder und Empfindungen, die Antonio Vivaldi schuf und sich damit die Herzen der Menschen über Jahrhunderte eroberte.

„Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ im Magdeburger Schauspielhaus

Nur noch Restkarten gibt es für das Stück „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ nach Andy Stanton in der Vorstellung am Sonnabend ab 18.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Mehr Tickets sind für die Termine am 26. Mai und 13. Juni um 10 Uhr zu haben.

Szene aus Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Nilz Böhme/TM

Erzählt wird Zuschauern ab 8 Jahren die Geschichte von zwei Helden, die den Kampf gegen den bösartigen Mister Gum aufnehmen. Dieser hat die Bewohner des Städtchens manipuliert und möchte einem jeden das Wertvollste im Leben nehmen.

Comedy-Revue „Ganz großes Kino“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Ganz großes Kino“ heißt es in einer Comedy-Revue heute ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Weitere Vorstellungen sind am 21. Mai um 15 Uhr und am 13. Oktober und 15. November um 20 Uhr.

Die Geschichte: Das Kino „Gloria“ steht nach traditionsreichen Jahren vor der Schließung. In einer fulminanten letzten Filmnacht wollen die Besitzer noch einmal die besten Filme zeigen. Doch eine Woche vor der ausverkauften Best-of-Show flattern den Brüdern schlechte Nachrichten ins Haus: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. Ihr einziger Stammkunde Danilo hat gemeinsam mit Viola, die neben dem Kino ihr Nagelstudio betreibt, eine irre aber rettende Idee: Selber spielen! Und so beginnt für die Beteiligten eine filmreife Probenwoche.

„Schonzeit“ ist die Erwachsenen-Variante von Rotkäppchen um Magdeburger Puppentheater

So hätte die Rotkäppchen-Geschichte auch aussehen können: Die Menschen sind es, die sich zum Wolf hingezogen fühlen, die mit ihm ein spannungsgeladenes Spiel eingehen. Unter dem Titel „Schonzeit“ hat das Puppentheater Magdeburg eine Erwachsenen-Variante des Volksmärchens inszeniert.

Puppentheater Magdeburg mit der "Schonzeit". Foto: Viktoria Kühne/Puppentheater

Vorstellungen sind für Sonnabend um 20 Uhr und für Sonntag um 18 Uhr geplant.

Kleidertauschparty im Volksbad Buckau in Magdeburg

Eine Kleidertauschparty beginnt am Sonnabend um 14 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Im Rahmen der Fashion Revolution Week laden Träschic, Greenpeace Magdeburg und das Volksbad Buckau bis 22 Uhr ein, neben Kleidung beispielsweise auch Schuhe, Schmuck und Accessoires zu tauschen und – ohne den Umweg über einen Second-Hand-Laden – eine andere Person glücklich zu machen.

Dazu gibt es Musik von DJ Lackschuh, DJ Boomkitty und DJ chudnowski: analysis. Man könne doch die neuen Klamotten gleich beim Tanze ausprobieren, so die Veranstalter.

Die lange Nacht des Modefilms im Studiokino Magdeburg

Die lange Nacht des Modefilms beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Studiokino am Moritzplatz 1a. Es laufen zwei Streifen.

Gezeigt wird zunächst „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“ aus dem Jahr 2018. Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen des bislang skandalösesten Projekts des Modeschöpfers. Im Anschluss läuft „Alexander McQueen“ aus dem gleichen Jahr. Lee Alexander McQueen brachte den Punk zurück in die Modewelt.

Am Sonnabend wird ab 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus „Der Liebestrank“ ausgeschenkt

Eine Inszenierung der Oper „Der Liebestrank“ steht derzeit auf dem Spielplan am Theater Magdeburg. Vorstellungen werden im Opernhaus am Universitätsplatz am Sonnabend sowie am 13. Mai und am 3. Juni jeweils um 19.30 Uhr, am 7. Mai um 16 Uhr und am 18. Mai um 18 Uhr gegeben.

„Der Liebestrank“ ist eine komische Oper in zwei Akten von Gaetano Donizetti. Die Handlung spielt in einem italienischen Dorf im 18. Jahrhundert und dreht sich um den jungen Bauern Nemorino, der in die reiche Adelige Adina verliebt ist, die jedoch seine Gefühle nicht erwidert.

"Der Liebestrank" im Magdeburger Opernhaus Foto: Andreas Lander/TM

Nemorino erfährt von einem Liebestrank, der angeblich wahre Liebe hervorrufen soll, und beschließt, ihn zu kaufen. Der Trank besteht aus Bordeauxwein, den der Quacksalber Dulcamara mit verschiedenen Kräutern versetzt hat. Nemorino trinkt den Liebestrank und wird tatsächlich von vielen Frauen begehrt, aber Adina bleibt unbeeindruckt.

Als Adina erfährt, dass Nemorino sein ganzes Vermögen für den Liebestrank ausgegeben hat, wird sie von seinem Opfer beeindruckt und erkennt, dass sie in ihn verliebt ist.

„Der Liebestrank“ ist bekannt für seine eingängigen Melodien und seine komische Handlung. Insbesondere die Arie „Una furtiva lagrima“, in der Nemorino seine unerwiderte Liebe besingt, ist ein bekannter Klassiker der Opernliteratur.

Komponist und Pianist Stefan Schultze präsentiert im Gesellschaftshaus seine neue Produktion

Der Komponist und Pianist Stefan Schultze ist einer der facettenreichsten und originellsten Musiker der deutschen Jazzszene. Er studierte Klavier und Komposition in Köln und New York und leitet derzeit den Masterstudiengang Music Composition Contemporary Jazz an der Hochschule der Künste in Bern/Schweiz. Als Musiker und Komponist entwickelte er aus der Schnittmenge von Neuer Musik, Improvisation und Jazz heraus einen individuellen Stil, mit dem einen weiten Bogen von solistischen Performances zu international angebundenen Großprojekten zu spannen vermag. Stefan Schultze gründete mehrere inzwischen preisgekrönte Ensembles, arbeitete dabei mit wichtigen Musikern und Orchestern, wie Tom Rainey, Herb Robertson, dem Metropole Orchestra und der WDR-Bigband zusammen und veröffentlichte CDs.

Stefan Schultze Art ist in Residence im Magdeburger Gesellschaftshaus. Foto: Christina Bendigs

Als Artist in Residence der Saison 2022/23 am Gesellschaftshaus Magdeburg entwickelte er ein neues Solo-Programm, welches in die Produktion einer CD mündet. Sie wird heute ab 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dubbies on Top im Magdeburger Schauspielhaus

„Dubbies on Top“ – oder die Dubbies, wie sie sich nennen – gibt es seit 2007 in unveränderter Besetzung: Rica Blunck, Viktor Marek und Jacques Palminger. Sie haben ein musikalisches Genre entwickelt, dass sie Dubrock nennen, ein Hybrid aus Dub-Reggae, New-Wave & Spoken-Word. Für ihre Freunde machen sie daraus musikalische Erlebniswelten und tanzbare Wohlfühllandschaften. Ein Konzert zur Präsentation der neuen Platte beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Über ihre neue Platte schreibt die Band: „Die LP wurde in Viktor Mareks Ebbe Road Studio im Feldstraßenbunker auf St. Pauli aufgenommen. Zwischen Fußballgeschrei und Domfeuerwerk nagelten wir Gitarren und Gesänge, Bässe und Brabbeleien auf die Festplatte, bis Viktor den Sack zumachte. Zeitgleich veredelte unser Freund und Flötist Lieven Brunckhorst die Songs mit Overdubs.“

Welttanztag auf dem Magdeburger Hasselbachplatz

Zum Welttanztag am 29. April laden die Hasselbachplatz-Managerin Marianne Tritz sowie die Tanzschule „Sitara – dein Tanzstern“ und das Tänzerkollektiv „Swing 39“ ein. Gemeinsam präsentieren sie ein kostenloses Mitmachprogramm rund um das Motto „Hassel – fröhlich-bunt in Bewegung“ in der Liebigstraße, zwischen Hasselbachplatz und Leibnizstraße in der südlichen Altstadt Magdeburgs.

Interessierte können an diesem Tag zunächst von 14 bis 16 Uhr moderne und traditionelle Tänze mit Ursprung im orientalischen und indischen Raum erleben und selbst ausprobieren. Zusätzlich wird um 15 Uhr eine offene Trommelrunde angeboten, bei der arabische Grundrhythmen kennengelernt werden können. Ab 16 Uhr werden dann an gleicher Stelle der Swingtanz Lindy Hop vorgestellt sowie ein Miniworkshop für „Shim Sham“ angeleitet. Im Anschluss kann bis 17.30 Uhr auf dem Platz frei getanzt werden, heißt es seitens der Initiatoren.

Jazz mit Musik und Gespräch in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die neue Reihe „Musikclub Grün Rot“ soll in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zweimal im Jahr nicht nur Kombination aus Konzert und Talkshow für das interessierte Publikum sein, sondern auch lockerer Musikertreff.

In der Pilotveranstaltung am Sonnabend um 20 Uhr stehen die beiden Musiker Rüdiger Krause und Sascha Mock im Mittelpunkt. Sie bildeten Ende der 80er Jahre in Magdeburg den Kern der damals jüngsten Jazzrock Band der DDR, „Jazzy“.

Kabarett: Hans-Günther Pölitz ist allein in der Zwickmühle

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Mehr davon ist in „Pölitz allein zu Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in Magdeburg zu erleben. Volksstimme-Rezensent Rolf-Dietmar Schmidt schrieb: „Eineinhalb Stunden als Solo, jede Menge Text, das ist kein leichtes Brot. Pölitz hat aber den Erzählfaden gut im Griff, lockert immer wieder mit Pointen oder einem Kalauer die ernsten Themen auf.“ Im Anschluss an die Vorstellung, so das Kabarett, komme Hans-Günther Pölitz auch gern mit den Gästen ins Gespräch.

Vorstellungen sind für Sonnabend und am 5. und 6. Mai und am 17. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 21. Mai angesetzt.

Metal mit Erding in der Factory in Magdeburg

Die Band Erdling gibt auf ihrer „Bestia x Helheim Tour“ in Magdeburg ein Konzert. Veranstaltungsort ist die Factory in der Berliner Chaussee 32. Beginn ist am Sonnabend um 20 Uhr.

Auch zwei Gastbands gestalten den Abend mit. Es handelt sich um Alienare und Rabengott.