In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben - das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 28. Oktober 2023.

B.B. & The Blues Shacks spielen in der Festung Mark.

Magdeburg - Mehrere Konzerte, Operette, Schauspiel, Kabarett, Halloweenfeste für die Familie, Literatur und Kunst - Magdeburg bietet auch am Samstag, den 28. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite 16 Ideen zusammengetragen. Das Konzert mit Ute Freudenberg in der Johanniskirche ist ebenso wie fürs Kabarett „Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann im Kabarett „... nach Hengstmanns“ und das Programm im Theater an der Angel sind ausverkauft.

Magdeburger Blues Nacht in der Festung

Die Magdeburger Blues Nacht steht für diesen Sonnabend auf dem Programm in der Festung Mark. Es treten B.B. & The Blues Shacks aus Hildesheim, die Autumn Blues Band aus Goslar sowie die United Earth Band aus Magdeburg auf.

Mit ihrer Mischung aus Rhythm & Blues und einem Hauch „Sixties Soul“ haben sich B.B. & The Blues Shacks eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen wie den „German Blues Award“ und den Titel „Beste Bluesband Europas“ durch französische Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert. Die vier Musiker der Autumn Blues Band entziehen sich allen Schubladen. Sie kreieren mit ihren eigenen Titeln und unkonventionellen Interpretationen von Klassikern ihren urigen Style. Die „United Earth Band“ spielte zum ersten Mal zum Kulturpicknick vor drei Jahren – und zwar Blues, Funk, Balladen.

Die Magdeburger Blues Nacht beginnt diesen Sonnabend, 20 Uhr, in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Lesung: „Die alte weiße Frau“ mit Désirée Nick im Magdeburger Hundertwasserhaus

Désirée Nick war schon vieles in ihrem Leben: Sängerin, Tänzerin, Dschungelqueen, Schauspielerin, Podcasterin und regelmäßiges Ärgernis für Spaßbremsen. Nur eines war sie nie: still. Und so tut sie sich verdammt schwer mit der Rolle, die unsere Gesellschaft Frauen ab einem bestimmten Alter aufzwingen will: der einer stillen Beobachterin. Deshalb legt sie nun, nach zahlreichen Bestsellern wie „Gibt es ein Leben nach fünfzig?“, „Nein ist das neue Ja“ und „Der Lack bleibt dran“, ihr Buch unter dem Titel „Alte weiße Frau“ vor und bezieht damit Stellung gegen Altersdiskriminierung.

Désirée Nick kommt zu einer Lesung mit Autogrammstunde ins Magdeburger Hundertwasserhaus Foto: Georg Wendt/dpa

Désirée Nick begann ihre Karriere als klassische Balletttänzerin und absolvierte zwischen 1965 und 1975 eine Ballettausbildung an der Berliner Tanzakademie. Sie wurde Mitglied des Ensembles der Deutschen Oper Berlin und später an der Bayerischen Staatsoper München. Darüber hinaus verbrachte sie zwei Jahre als Revuegirl im Pariser Lido. In den 1980er-Jahren lebte sie in München, studierte katholische Theologie für das Lehramt im Fernstudium und unterrichtete einige Jahre. Nach einer Schauspielausbildung am Actors' Institute in London kehrte sie nach Berlin zurück und etablierte sich als provokante Kabarettkünstlerin. 1993 startete ihre Karriere mit einem ersten Soloprogramm.

Ihre Teilnahme an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2004 brachte Nick den Titel der Dschungelkönigin ein. Seit 2020 moderiert sie den Podcast „Lose Luder“. Im selben Jahr zierte sie als ältestes deutsches Model das Cover des Playboy-Magazins.

Eine Lesung mit Autogrammstunde mit Désirée Nick im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a beginnt diesen Sonnabend, 20 Uhr.

„Die Blume von Hawaii“ auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses

„Die Blume von Hawaii“ – eine Operette von Paul Abraham in einer Inszenierung von Julien Chavaz – steht am Sonnabend und am 2. und 31. Dezember sowie am 10. Februar um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Opernhauses im Universitätsplatz 9 in Magdeburg. Für 16 Uhr ist eine Vorstellung am 5. November und für 18 Uhr am 7. Januar geplant. Eine Zusatzvorstellung steht für den 31. Dezember um 14.30 Uhr auf dem Spielplan.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Südseeromantik und farbenfrohe Kostüme – die Inszenierung von Julien Chavaz bietet einen opulenten Auftakt für die neue Spielzeit.“

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 steht bislang diesen Sonnabend sowie am 17. November und 21. Dezember jeweils um 19.30 Uhr sowie am Woyzeck auf dem Spielplan.

Rolf-Dietmar Schmidt schrieb in der Rezension der Volksstimme: „Dieser ,Woyzeck‘ nach Georg Büchner im Magdeburger Schauspielhaus irritiert und fasziniert, verursacht Betroffenheit und packt die Zuschauer bis zur letzten Szene. Jan Friedrich, Regie und Bühne, macht aus dem Frauenmörder der Weltliteratur einen Ego-Shooter.“

Volkmar Förster zeigt in der Buckauer Kunstwerkstatt Bilder und Druckgrafiken

Adam und Eva im Garten Eden, im Schmetterlingstal, das Paar und der Sündenfall, Szenen einer Ehe und ihrer Vertreibung aus dem Paradies – Volkmar Förster zeigt in der Buckauer Kunstwerkstatt in der Schönebecker Straße 25, eine Auswahl seiner Bilder und Druckgrafiken.

Die Ausstellung ist bis zum 18. November, immer freitags 15 bis 18 Uhr und sonnabends 13 bis 15 Uhr, zu sehen.

Puppentheater für Familien in Magdeburg

„Alle seine Entlein“ nach dem Kinderbuch von Christian Duda für Zuschauer ab sechs Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg. Die Geschichte: Konrad ist ein Fuchs, dessen Magen laut knurrt. Konrad denkt an Enten essen und macht sich auf die Suche. Die Ente, die er findet, kann fliehen und lässt ein Ei zurück, aus dem alsbald ein kleiner Enterich schlüpft. „MuttiMutti“ quakt er Konrad an. Konrad bringt dem Kleinen bei, dass es „PapaPapa“ heißen sollte. Das ist der Beginn einer innigen Beziehung. Das Küken bekommt den Namen Lorenz und wird zum Adoptivsohn erklärt. Die Zeit vergeht, Lorenz wächst heran. Konrad lehrt ihm wichtige Dinge: Tauchen, Gründeln nach Seegras und den finsteren Blick gegen den Wels. Die beiden sind ein tolles Team, doch Konrads Hunger und die große Lust auf Enten essen bleiben.

Vorstellungen von „Alle seine Entlein“ sind am Sonnabend um 15 Uhr, welche im Vorverkauf ausverkauft ist, und 16.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 geplant.

Hommage an berühmte Songwriterinnen im Konzert im Forum Gestaltung

Nikola Materne, Christiane Hagedorn und Martin Schulz sind diesen Sonnabend ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Her Song“ auf der Kleinen Bühne im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu erleben.

Geboten wird an diesem Abend eine musikalisch-theatralische Hommage an berühmte Songwriterinnen. Kreative Musikerinnen, charismatische Persönlichkeiten, kämpferische Frauen, fantasievolle Künstlerinnen wie Björk, Nina Hagen, Lady Gaga, Abbey Lincoln und Judith Holofernes – sie alle stehen stellvertretend für alle Komponistinnen, die die Pop- und Jazzmusik mit ihren Songs und ihren schillernden Künstlerpersönlichkeiten geprägt haben, auf der Bühne wie im Studio, als Writerinnen für andere, aber auch als Role Models für nachfolgende Generationen von Musikerinnen. Bei dem Abend handelt es sich um eine Veranstaltung der 32. Magdeburger Literaturwochen: „Ein Lied in allen Dingen“.

Zwei Familienpartys zu Halloween in Magdeburg

An diesem Sonnabend, 28. Oktober, steigt auf der Festwiese im Ahornweg eine große Halloween-Party für Groß und Klein. Dazu laden der Hopfengartenverein KMS 1932 gemeinsam mit der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Hopfengarten/Leipziger Straße ein. Das Fest beginnt um 17 Uhr. Unter anderem ist ein Halloweenfeuer sowie ein Fackelumzug durchs Quartier geplant.

Auf dem Bauspielplatz findet ein Gruselabend statt. Diesen Sonnabend können Kinder, Jugendliche und Familien zum Gneisenauring 34a kommen und sich von 16 bis 21 Uhr gruseln. Der Platz wird sich in Licht und Nebel hüllen, mystische Gestalten werden vor Ort sein, Kürbisfratzen können geschnitzt werden und Stockbrot am Lagerfeuer wird auch nicht fehlen. Auch eine Feuerjonglagegruppe sorgt für Unterhaltung. Essen und Getränke werden für die Besucher bereitgestellt. Schauriges Aussehen ist willkommen bei dem Gruselabend.

Blues mit Monokel in der Sudenburger Feuerwache

Seit über 45 Jahren schwingen „Monokel“ in der Kraftblues-Version ihren Blueshammer und zeigen mit ihren Songs, dass sie eine eigene Sprache gefunden haben. Bis heute nehmen sie kein Blatt vor den Mund und setzen sich mit den kleinen und großen Wahrheiten kritisch auseinander. Auch die neuen Titel sind in der Wirklichkeit angekommen. Die Band stellt sich den Realitäten und geht damit bewusst Wechselbeziehungen ein, die sich in Sound und Arrangement wiederfinden.

Zu Gast ist „Monokel“ bei einem Konzert am Sonnabend ab 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Die Skeptiker bringen den Punk in die Magdeburger Factory

„Die Skeptiker“, 1986 in Ost-Berlin gegründet, spielen energetischen, elektrisierenden und euphorisierenden Punkrock. Bei einem Konzert sind sie diesen Sonnabend ab 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite zu erleben.

„Hart und schnell im Rhythmus, ernst und politisch im Auftreten, lyrisch und intelligent im Text – bis heute Punkrock mit Stil“, heißt es in einer Ankündigung.

Duo Denecke spielt im Blue Note

Das Magdeburger Duo Denecke gibt an diesem Sonnabend, 28. Oktober, um 20.30 Uhr ein Konzert im „Blue Note“ am Lessingplatz. Jessica „Jazz“ Denecke singt ihre Indie-Songs nicht nur, sondern spielt gleichzeitig Klavier und Synthesizer. Begleitet wird sie von Sandra Pooth an den Drums.

Festival der KI und Musik

Die künstliche Intelligenz (KI) hat schon viele Lebensbereiche erreicht und wird hierbei vielfach als Werkzeug gesehen. KI kann Auto fahren, Kraftwerke steuern, Stimmungen von Menschen an Gesichtern ablesen, Bilder malen und Texte verfassen. Aber wie sieht es in der Musik aus? Musik ist vielfältig, neben dem Klang einzelner Instrumente, ist das Zusammenspiel verschiedener Klänge wichtig, die Melodiefolge und auch so etwas wie eine Gesangsspur. Darüber hinaus ist Musik auch für Menschen sehr subjektiv, wie soll dann erst eine Maschine über gute Musik entscheiden? Diesen Fragen möchte sich das Festival Felicia-Festival vom 26. bis 29. Oktober in Magdeburg widmen und hierbei sowohl die künstlerische Perspektive als auch die wissenschaftliche Perspektive vereinen.

Hier das Programm für Samstag

Workshops um 11 Uhr im Gesellschaftshaus: KI-basierte Musikgenerierung mit Prof. Dr. Sebastian Stober; KI-Musiksampling mit KTonal; KI-basierte Musikinstrumente Optimierung mit Jan Nehring und Roy Elsner; Hands on AIoT Music mit Bruno Kramm; Kids Workshops - Robotik, Tanz und Calliope-mini-Orchester mit Sandra Fischer

Open Session - Ergebnisschau im Gesellschaftshaus um 15 Uhr

Künstler-Sessions um 16 Uhr im Gesellschaftshaus

Konzert mit ChatGPT in der Musikproduktion um 20 Uhr im Gesellschaftshaus mit dem Elektronischen Orchester Charlottenburg

DJ Session zu KI und Elektronischer Musik um 22 Uhr im Gesellschaftshaus.

Modellbahnausstellung in der Tanzschule Diefert

Die Magdeburger Eisenbahnfreunde veranstalten an diesem Wochenende ihre jährliche Modellbahnausstellung, die gemeinsam mit den Magdeburger Straßenbahnfreunden organisiert wird. Neben den Anlagen der Eisenbahnfreunde mit unterschiedlichen Motiven sind auch weitere von verschiedenen Gastvereinen aus dem Bereich Modellbau zu sehen. Außerdem gibt es Stände rund um das Hobby sowie eine Bastelstraße.

Los geht es an diesem Freitag von 14 bis 18 Uhr. Am Sonnabend ist von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro und für Kinder 3,50 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 18 Euro, wie der Verein informiert. Veranstaltungsort ist die Tanzschule Diefert, Albert-Schweitzer-Straße 16.

Kabarett im Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und die Zeiten sind im Moment alles andere außer gewöhnlich: Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn de Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Dabei dachte er an die „Wendezeit“, als man das Angebot machte, nach der Vorstellung noch gemeinsam mit den Zuschauern über das auf der Bühne vorgedachte nachzudenken; und hofft, „dass Sie als Zuschauer ihn dabei betreuen, ohne es zu bereuen, bei seiner Gedankenreise in 90 Minuten um die Erde“, wie es in einer Ankündigung heißt.

Vorstellungen sind am 18. November um 20 Uhr sowie am 10. Dezember um 17 Uhr geplant. Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für eine Vorstellung diesen Sonnabend um 20 Uhr.

„Winterträume“ in den Magdeburger Messehallen

„Winterträume“ heißt die Messe für Winter- und Weihnachtsbegeisterte, bei der Besucher dieses Wochenende in der Magdeburger Messe in der Tessenowstraße 9 in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen können. Bei dieser Veranstaltung aus der Region findet man inspirierende Weihnachtstrends, handgefertigte Produkte, köstliche Delikatessen zum Probieren, Gestaltungsideen und Dekorationen, hochwertige Mode und Accessoires sowie einzigartige Geschenkideen. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Neben den Angeboten an den Ständen von Kreativen wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Schneemann Olaf und ein lebendiger Weihnachtsbaum werden am Sonntag auf dem Messegelände unterwegs sein. Kinder können sich während der gesamten drei Messetage der „Winterträume“ auf Schatzsuche begeben. Die Schatzkarte gibt es dazu kostenlos am Infostand der Messe. Lenis Makramee zeigt, wie ein beeindruckender Baum mit einer Ringgröße von 70 bis 80 Zentimetern vor den Augen der Besucher entsteht. Und an Stand 122 werden Fotos von der Regenbogenhaut des menschlichen Auges zu Kunstwerken.

Daneben gibt es auch Workshops. So können die Besucher bei Tulpina erfahren, wie Gestecke wirkungsvoll mit verschiedenen Naturmaterialien und dekorativen Elementen dekoriert werden können. Workshops an einer anderen Stelle haben Setaria-Gras, Zapfen, Strohblumen, Limonium und Flachs zum Thema. An einem Stand können sich die Messebesucher im Kürbisschnitzen ausprobieren. Dort können unter anderem auch Kürbiswaffeln ausprobiert werden. Es können Tonarbeiten, Patchwork und Weihnachtskarten gefertigt werden, und an einem Stand sind Kinder eingeladen, Kissen selbst zu gestalten. Über Inspirationen zum 1000 Jahre alten Schieferhandwerk heißt es in einer Ankündigung: „Unter Anleitung hackst du dein eigenes Schieferherz mit dem Schieferhammer, schneidest deinen eigenen Weihnachtsstern mit der Schieferschere oder kreierst deinen persönlichen Schieferuntersetzer für den Tisch.“ Bühnenprogramm gibt es mit Modenschauen am Freitag und Sonnabend sowie dem Verein Magdeburger Musical am Sonntag.