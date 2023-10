In Magdeburg bietet der Veranstaltungskalender auch am Freitag, 27. Oktober 2023, ein buntes Programm aus Kultur und Unterhaltung. Die Volksstimme hat Tipps zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Ein Chorkonzert, Puppentheater, Rap und Independent, ein Sinfoniekonzert, Schauspiel, Wissen mit Leon Windscheid, Kunst, eine Wolfgang-Petry-Show, Kabarett, Musik mit Sebastian Krumbiegel und die Messe Winterträume - auch am Freitag, 27. Oktober 2023, hat Magdeburg viel zu bieten. Die Volksstimme hat auf dieser Seite 17 Tipps zusammengetragen. Ausverkauft sind Veranstaltungen im Alten Theater am Jerichower Platz. im Theater an der Angel, im Kabarett „... nach Hengstmanns“ und im Theater in der Grünen Zitadelle.

Für die Partys in dn Magdeburger Clubs am letzten Oktoberwochende und zum Reformationstag am 31. Oktober 2023 in Magdeburg gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 26. Oktober 2023, geht es hier.

Regensburger Domsparten singen in der Magdeburger Johanniskirche

Diesen Freitag wird ein Konzert mit den Regensburger Domspatzen in der Johanniskirche in Magdeburg veranstaltet. Das Konzert mit dem Titel „Das große Knabenkonzert“ startet um 19.30 Uhr.

Der Chor auf eine beeindruckende Geschichte von über tausend Jahren zurückblicken und zählen zu den ältesten Knabenchören der Welt. Im Jahr 2002 wurde ihnen der Titel „Kulturelle Botschafter von Europa“ von der Europäischen Föderation der Chöre verliehen.

Unter der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner veröffentlichten die Domspatzen im Herbst 2005 ein Album, das das Konzert für Papst Benedikt XVI. enthält. Dieses Album erreichte den 86. Platz in den deutschen Album-Charts und den 5. Platz in den Klassik-Charts. Dies war damals die höchste Chartplatzierung für eine A-cappella-Aufnahme. Das Konzert fand in der Sixtinischen Kapelle in Anwesenheit des Papstes und unter der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner statt.

Wolfgang-Petry-Show in der Magdeburger Getec-Arena

Zwar geht Wolfgang Petry selbst nicht mehr auf Konzerte. Doch große Hallen füllt bis heute seine Show. Diese macht diesen Freitag Station in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Beginn der zweistündigen Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Die Aufführung umfasst viele Hits und persönliche Anekdoten aus seiner Karriere. Die Show präsentiert seine Original-Songs in einem neuen Bühnenkonzept mit Sing-A-Long-Elementen und großer Leinwand. Die Show erinnert an sein Abschlusskonzert der „Einfach Geil“-Tournee von 1999 und bietet eine Zeitreise in sein Lebensgefühl von vor 20 Jahren. Die Aufführung enthält viele Hits und persönliche Anekdoten aus seiner Karriere.

Auch wenn Wolfgang Petry keine Konzerte mehr gibt – musikalisch ist er dennoch aktiv. Im Jahr 2021 erschien das Album „Auf das Leben“, und am 3. März des laufenden Jahres veröffentlichte Petry sein neuestes Album unter dem Titel „Stark wie wir“ Von diesem stammen die Single-Auskopplungen „Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir“ und „Gib mein Herz zurück“.

„Das Leben ein Traum“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Das Leben ein Traum“ wird diese Woche vom Schauspielhaus des Theaters Magdeburg wieder aufgenommen. Es handelt sich um ein Schauspiel in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché für Zuschauer ab 15 Jahren.

„Das Leben ein Traum“ im Theater. Foto: Kerstin Schomburg/Theater Magdeburg

Der Sohn des Königs wächst allein, ohne Kontakt mit der Außenwelt in einem Verlies auf. Sein Vater, der sich als Wissenschaftler sieht, vertraut in die Sterne. Aufgrund einer drastischen Prophezeiung hält er deshalb sein Kind von Geburt an verborgen. Doch dann entschließt er sich, das Schicksal in einem Experiment auf die Probe zu stellen: Er holt Sigismund aus dem Turm und stattet ihn mit allen königlichen Privilegien aus.

„Das Leben ein Traum“ steht diesen Freitag um 20.30 Uhr – im Rahmen des Felicias-Festivals mit Einführung ab 20.10 Uhr und einem Konzert zum Abschluss mit Vegetale Fatale -, sowie am 3. November und 25. Dezember jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

KI und Musik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die künstliche Intelligenz (KI) hat schon viele Lebensbereiche erreicht und wird hierbei vielfach als Werkzeug gesehen. KI kann Auto fahren, Kraftwerke steuern, Stimmungen von Menschen an Gesichtern ablesen, Bilder malen und Texte verfassen. Aber wie sieht es in der Musik aus? Musik ist vielfältig, neben dem Klang einzelner Instrumente, ist das Zusammenspiel verschiedener Klänge wichtig, die Melodiefolge und auch so etwas wie eine Gesangsspur. Darüber hinaus ist Musik auch für Menschen sehr subjektiv, wie soll dann erst eine Maschine über gute Musik entscheiden? Diesen Fragen möchte sich das Festival Felicia-Festival bis 29. Oktober in Magdeburg widmen und hierbei sowohl die künstlerische Perspektive als auch die wissenschaftliche Perspektive vereinen.

Impulsvorträge und Podiumsdiskussion - KI in der Kunst und KI für die Kunst ist am Freitag ab 15 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 Thema.

Am Wochenende jeweils ab 11 Uhr wird das Programm mit Workshops und Konzerten fortgesetzt.

Sinfoniekonzert: Inspirationen aus Schottland im Magdeburger Opernhaus

Die „Mythic für Orchester“ von Elena Kats-Chernin, das Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 in g-Moll von Max Bruch und die Sinfonie Nr. 3 a-Moll stehen auf dem Programm für das 2. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie in dieser Spielzeit. Die Konzerte finden am Donnerstag und am Freitag im Opernhaus statt. Es dirigiert Generalmusikdirektorin Anna Skryleva.

Als Solistin spielt Violinistin Carla Marrero. Ihr steht für ihre Klangfarbenforschung in Bruchs Violinkonzert ein außergewöhnliches Instrument zur Verfügung: Als Leihgabe der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung spielt sie auf einer Violine von Jean-Baptiste Vuillaume, dem es im 19. Jahrhundert gelang, die berühmten Vorbilder der Cremoneser Geigenbauschule perfekt zu kopieren.

Hintergrund für die Auswahl der Stücke: Für viele deutsche Komponisten des 19. Jahrhunderts wurde Schottland zu einem Sehnsuchtsort: Felix Mendelssohn fand hier 1829 das Ausgangsmotiv seiner Schottischen Sinfonie und Max Bruch ließ sich gut zehn Jahre nach der Komposition seines ersten und bekanntesten Violinkonzerts von einem schottischen Volkslied zu einer Fantasie anregen. Sie alle waren fasziniert von Schottlands sagenumwobener Geschichte, der düsteren Melancholie der Landschaft – und von den eigentümlichen grün-verhangenen Farben der Natur. Die australische Komponistin Elena Kats-Chernin, diesjährige Composer in Residence, ist ebenfalls eine Meisterin der Orchesterfarben. Mit ihrem 2004 entstandenen Stück „Mythic“ betritt sie eine düstere Klangwelt – gleichsam eine mythische, musikalische Höhle.

Das 2. Sinfoniekonzert wird am Donnerstag und Freitag jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 gespielt.

Puppentheater Magdeburg zeigt „Alle seine Entlein“

„Alle seine Entlein“ nach dem Kinderbuch von Christian Duda für Zuschauer ab sechs Jahren steht derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg. Die Geschichte: Konrad ist ein Fuchs, dessen Magen laut knurrt. Konrad denkt an Enten essen und macht sich auf die Suche. Die Ente, die er findet, kann fliehen und lässt ein Ei zurück, aus dem alsbald ein kleiner Enterich schlüpft. „MuttiMutti“ quakt er Konrad an. Konrad bringt dem Kleinen bei, dass es „PapaPapa“ heißen sollte. Das ist der Beginn einer innigen Beziehung. Das Küken bekommt den Namen Lorenz und wird zum Adoptivsohn erklärt. Die Zeit vergeht, Lorenz wächst heran. Konrad lehrt ihm wichtige Dinge: Tauchen, Gründeln nach Seegras und den finsteren Blick gegen den Wels. Die beiden sind ein tolles Team, doch Konrads Hunger und die große Lust auf Enten essen bleiben.

„Alle seine Entlein“ wird im Puppentheater gezeigt. Foto: Viktoria Kühne/PT

Vorstellungen von „Alle seine Entlein“ sind am Freitag um 9 Uhr sowie am Sonnabend um 15 und 16.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 geplant.

Leon Windscheid und „Gute Gefühle“ im Magdeburger Amo

Der promovierte Psychologe Leon Windscheid, zweifellos der Shootingstar der Wissenschaftskommunikation, hat die wissenschaftlich fundierte Psychologie in verschiedene Medienbereiche eingebracht. Sei es sein Spiegel-Bestseller „Besser fühlen“, sein Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Atze Schröder, der bereits über 4,5 Millionen Abonnenten hat, oder seine Tätigkeit als Moderator bei „Terra Xplore“ im ZDF. Windscheid erlangte große mediale Aufmerksamkeit, als er 2015 als elfter Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ den Hauptgewinn von einer Million Euro gewann.

Bei seiner ersten Live Tour „Altes Hirn, neue Welt“ begeisterte er bereits mehrere zehntausend Menschen in ausverkauften Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt ist er mit seinem zweiten Programm „Gute Gefühle“ auf Tour und gastiert diesen Freitag in Magdeburg. Die Veranstaltung findet im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 statt und beginnt um 20 Uhr.

Modellbahnausstellung in der Tanzschule Diefert

Die Magdeburger Eisenbahnfreunde veranstalten an diesem Wochenende ihre jährliche Modellbahnausstellung, die gemeinsam mit den Magdeburger Straßenbahnfreunden organisiert wird. Neben den Anlagen der Eisenbahnfreunde mit unterschiedlichen Motiven sind auch weitere von verschiedenen Gastvereinen aus dem Bereich Modellbau zu sehen. Außerdem gibt es Stände rund um das Hobby sowie eine Bastelstraße.

Los geht es an diesem Freitag von 14 bis 18 Uhr. Am Sonnabend ist von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro und für Kinder 3,50 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 18 Euro, wie der Verein informiert. Veranstaltungsort ist die Tanzschule Diefert, Albert-Schweitzer-Straße 16.

Schönheit und Christentum in einer Ausstellung

Nach dem Auftakt in 2021 widmet sich die christliche Kunst- und Kulturveranstaltung „Church goes Arts“ dieses Jahr dem Thema “Schönheit im Zerbruch“. Die Vernissage beginnt am Freitag um 18 Uhr im Café Connect im Breiten Weg 230, eine Finissage ist für den 17. November geplant.

Gezeigt werde Schönheit, die trotzig ist, die aus Zerbruch entstehen kann oder mitten darin aufblüht. Schönheit, weil Orte des Schmerzes bei Gott zu Orten der Begegnung werden können, ist einer Ankündigung zu entnehmen. Malerei, Poesie, Fotografie, Musik und Tanz lüden in der Ausstellung ein, diese Schönheit wahrzunehmen und bei Vorträgen und Workshops auch an weiteren Tagen zu begreifen, so die Veranstalter.

Vernissage zu „Die Sache mit dem Körper: Kunst: Ding“ im Volksbad Buckau

Am Freitag findet im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 eine Vernissage zur Ausstellung „Die Sache mit dem Körper: Kunst: Ding“ statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Künstlerinnen reflektieren die Wahrnehmung des eigenen Körpers und gesellschaftliche Einflüsse auf diesen. Eine textile Rauminstallation ermöglicht es, sich mit dem Thema Körperwahrnehmung auseinanderzusetzen. Eine Klanginstallation regt zum Nachdenken an. Das Konzept stammt von Sophie Lenglachner, Textilkunst von Teresa Gorges und Sophie Lenglachner, und Klangkunst von Johanna Schlömicher. Die Ausstellung ist bis zum 2. November 2023 während der Öffnungszeiten zugänglich.

Prinzensänger Sebastian Krumbiegel mit Soloprogramm in der Sudenburger Feuerwache

Sebastian Krumbiegel zählt zu den prominentesten Musikern in Deutschland. Ein Konzert gibt Sebastian Krumbiegel am Freitag um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in Halberstädter Straße 140.

Sebastian Krumbiegel kommt in die Sudenburger Feuerwache. Foto: Enrico Meyer

Neben seinen erfolgreichen Auftritten mit den „Prinzen“ zeigt er seine facettenreiche Seite als Chansonnier, Pianist und Solist. In seinem über zweistündigen Soloprogramm präsentiert er eigene und bekannte Songs, ergänzt um Coverversionen von Künstlern wie Rio Reiser und Udo Lindenberg. Dabei teilt er humorvolle Geschichten aus seinem Leben und dem Alltag. Sebastian Krumbiegel solo überzeugt durch Authentizität und mitreißende Performance.

Rap mit Pöbel MC in der Magdeburger Factory

Pöbel MC ist ein angesehener Rapper im deutschsprachigen Raum, bekannt für seinen einzigartigen Stil, der Power, Empowerment und tiefgreifende Inhalte vereint. Seine Live-Auftritte sind spektakulär und ziehen ausverkaufte Konzertsäle an. Auf der Bühne verschmelzen energiegeladener Hip-Hop und Athletik. Die Shows erinnern an Punk-Konzerte und sind exzessiv und dynamisch. Nach den Auftritten sorgt Alterego Multilingual Mike für ein Techno-Finale.

Ein Konzert gibt Pöbel MC diesen Freitag ab 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite.

Independent mit den Freunden der italienischen Oper im Moritzhof

Die Independent-Band „Freunde der italienischen Oper“ (FDIO) gibt diesen Freitag ab 20 Uhr ein Konzert im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz. Die Band wurde 1987 in Dresden gegründet und trat erstmals 1988 illegal in Cottbus auf.

Die Band verband Subkultur und Kunst, indem sie die „opera in musica“ neu interpretierte. In den 1990er Jahren galten sie als innovativste Band der neuen Länder. Obwohl sie 1992 vorerst aufhörten, sind sie seit 2018 wieder aktiv. Sänger Ray van Zeschau holte eine neue Besetzung für die Bühne.

Kabarett im Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und die Zeiten sind im Moment alles andere außer gewöhnlich: Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn de Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Dabei dachte er an die „Wendezeit“, als man das Angebot machte, nach der Vorstellung noch gemeinsam mit den Zuschauern über das auf der Bühne vorgedachte nachzudenken; und hofft, „dass Sie als Zuschauer ihn dabei betreuen, ohne es zu bereuen, bei seiner Gedankenreise in 90 Minuten um die Erde“, wie es in einer Ankündigung heißt.

Vorstellungen sind heute, am 18. November um 20 Uhr sowie am 10. Dezember um 17 Uhr geplant. Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für eine Vorstellung morgen um 20 Uhr.

Musikalische Lesung im Roncallihaus

„Gewöhnen will ich mich nicht“ heißt es am Freitag im Magdeburger Roncallihaus. Geboten wird ein musikalische Lesung mit Marion Feuerstein, Deborah Haferland, Hanna Manser, Barbara Striegel und Gabriele Zander sowie Almuth Schulz am Piano.

Das Roncalli-Haus befindet sich in der Max-Josef-Metzger-Straße 12/13. Beginn ist um 20 Uhr.

Lieder der Lieschen Puderbach im Café Kaffeetasse in Magdeburg

„Wer hat die Puppe putt gemacht?“ ist der Freitagabend im Café Kaffeetasse überschrieben. Geboten werden die Lieder der Lieschen Puderbach mit Katharina Bethke und Manfred Herbst.

Das Café Kaffeetasse ist in der Immermannstraße 18. Der Abend beginnt um 19 Uhr.

„Winterträume“ in den Magdeburger Messehallen

„Winterträume“ heißt die Messe für Winter- und Weihnachtsbegeisterte, bei der Besucher dieses Wochenende in der Magdeburger Messe in der Tessenowstraße 9 in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen können. Bei dieser Veranstaltung aus der Region findet man inspirierende Weihnachtstrends, handgefertigte Produkte, köstliche Delikatessen zum Probieren, Gestaltungsideen und Dekorationen, hochwertige Mode und Accessoires sowie einzigartige Geschenkideen. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Neben den Angeboten an den Ständen von Kreativen wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Schneemann Olaf und ein lebendiger Weihnachtsbaum werden am Sonntag auf dem Messegelände unterwegs sein. Kinder können sich während der gesamten drei Messetage der „Winterträume“ auf Schatzsuche begeben. Die Schatzkarte gibt es dazu kostenlos am Infostand der Messe. Lenis Makramee zeigt, wie ein beeindruckender Baum mit einer Ringgröße von 70 bis 80 Zentimetern vor den Augen der Besucher entsteht. Und an Stand 122 werden Fotos von der Regenbogenhaut des menschlichen Auges zu Kunstwerken.

Daneben gibt es auch Workshops. So können die Besucher bei Tulpina erfahren, wie Gestecke wirkungsvoll mit verschiedenen Naturmaterialien und dekorativen Elementen dekoriert werden können. Workshops an einer anderen Stelle haben Setaria-Gras, Zapfen, Strohblumen, Limonium und Flachs zum Thema. An einem Stand können sich die Messebesucher im Kürbisschnitzen ausprobieren. Dort können unter anderem auch Kürbiswaffeln ausprobiert werden. Es können Tonarbeiten, Patchwork und Weihnachtskarten gefertigt werden, und an einem Stand sind Kinder eingeladen, Kissen selbst zu gestalten. Über Inspirationen zum 1000 Jahre alten Schieferhandwerk heißt es in einer Ankündigung: „Unter Anleitung hackst du dein eigenes Schieferherz mit dem Schieferhammer, schneidest deinen eigenen Weihnachtsstern mit der Schieferschere oder kreierst deinen persönlichen Schieferuntersetzer für den Tisch.“ Bühnenprogramm gibt es mit Modenschauen am Freitag und Sonnabend sowie dem Verein Magdeburger Musical am Sonntag.