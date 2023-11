In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Kalender für Dienstag, den 7. November 2023.

Magdeburg - Eine Lesung, gemeinsames Singen, Vorträge über Fußball und über Fischotter, ein akademischer Gottesdienst und eine Wanderung - auch Mittwoch, der 7. November 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat sechs Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 6. November 2023, geht es hier.

Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“ mit Lutz Rathenow in der Magdeburger Stadtbibliothek

Lutz Rathenow bezeichnet sich selbst als „widersprüchliche Persönlichkeit“. Als Dissident wurde er in der DDR mehrfach verhaftet, konnte nur im Westen veröffentlichen und lehnte eine Ausreise dennoch ab. Nun liest der thüringische Schriftsteller diesen Dienstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg aus seiner Autobiografie „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“.

Der literarische Lebenslauf des bedeutenden DDR-Oppositionellen reicht von der frühen Kindheit bis in hohe politische Ämter. Lutz Rathenow erzählt von einem Leben zwischen Kunst und Politik - vom DDR-Grenzsoldaten zum Bürgerrechtler. Seine Stasi-Akte umfasst rund 15.000 Seiten.

Letzte Europapokalspiele des 1. FC Magdeburg und Fußball in der Wendezeit sind im Oli Thema

Am 7. November 2023 wird in einer Podiumsdiskussion über die letzten Europapokalspiele des 1. FC Magdeburg und den Fußball in der Wendezeit gesprochen. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Sabrina Bramowski. Beginn ist um 19 Uhr Veranstaltungsort ist das Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Gäste sind die ehemaligen Spieler des 1. FC Magdeburg Dirk Stahmann und Dirk Heyne. Angefragt ist darüber hinaus Ulf Kirsten als ehemaliger Spieler beider Nationalmannschaften.

Otter-Zentrum Hankensbüttel informiert im Magdeburger Zoo am 7.11.2023 über Fischotter

Am Dienstag ist der Fischotter Thema für einen Vortrag im Magdeburger Zoo. Referent ist Martin Schmelz vom Otter-Zentrum in Hankensbüttel. Treff ist um 17.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, ein Nacheinlass ist nicht möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist per E-Mail an fuehrung@zoo-magdeburg.de möglich.

Fischotter, lange Zeit in Deutschland selten gesehen, sind wieder auf dem Vormarsch. Die Aktion Fischotterschutz unternimmt umfangreiche Anstrengungen, um mehr über diese streng geschützte Art zu erfahren, sowohl durch Monitoring-Projekte als auch durch Forschungsarbeiten im Naturerlebnispark Otter-Zentrum.

Wanderung „Zur Birke“ in Magdeburg

Eine Wanderung „Zur Birke“ steht für diesen Dienstag auf dem Wanderplan der Wanderbewegung. Die Route führt über zehn Kilometer durch den Geschwister-Scholl-Park und ins Neustädter Feld. Die Strecke beträgt zehn Kilometer.

Start ist am Alten Rathaus am Alten Markt. Beginn ist um 10 Uhr.

Akademischer Gottesdienst befasst sich mit dem Thema Zeit

Diesen Dienstag lädt der Hochschulbeirat herzlich zum akademischen Gottesdienst um 19.15 Uhr in die Wallonerkirche ein. Es predigt Prof. Dr. Reik Donner über das Thema „Zeit“ aus seiner Perspektive als Physiker, Mathematiker und Christ.

Musikalisch wird der Gottesdienst von der Band Norbeat gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder einen kleinen Empfang bei Suppe und Brot in der Evangelischen Studierendengemeinde.

Gemeinsames Singen mit dem Magdeburger Tresenchor

Der Tresenchor des Theaters Magdeburg soll Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. Interessierte sind am Dienstag um 19 Uhr in der Xampanyeria im Breiten Weg 225 willkommen.