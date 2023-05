Saisonstart in der Datsche und ein riesiges Elbefest sind zwei Höhepunkte aus dem Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 14. Mai. Die Volksstimme hat sieben Tipps zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg - 7 Freizeittipps für Sonntag

Ein riesiges Floß soll zum Elbefest erstmals seit Jahrzehnten in Magdeburg wieder anlegen.

Magdeburg - Ein Elbefest, eine Chormatinee, eine Oper, der Saisonstart in der Datsche und zwei Konzerte - die Magdeburger Volksstimme hat aus dem Veranstaltungskalender Magdeburgs für Sonntag, den 14. Mai 2023, sieben Tipps zusammengetragen. Wer noch in den frühen Morgenstunden etwas erleben möchte - für Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 13. Mai, geht es hier.

Magdeburger Elbefest am Petriförder

Zum großen Elbfest lädt die MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg ans Petriförder und in die Lukasklause am Schleinufer. Von 10 bis 18 Uhr wird Programm für die Familie geboten.

Höhepunkte auf dem Fest sind unter anderem der berühmteHalbkugelversuch von Otto von Guerickemit Schiffen auf der Elbe vorgeführt, wie die DLRG zeigtRettungsübungen auf der Elbe mit Hubschrauber und Booten zeigt und die Ankunft eines 20 Meter langen traditionellen Elbefloßes.

Mit dabei sind auch das Varieté- und Straßentheater "Boardwalk" mit Artistik, Comedy, Theater und Show und XXL-Gesellschaftsspiele aus aller Welt für Kinder und Erwachsene. Die MS "Stadt Wolfsburg" bleibt fest am Ufer vertäut und bietet als Kaffeehaus-Dampfer die beste Elbe-Aussicht. Auf dem Oberdeck des Dampfers treten auf: Shanty-Chor Schönebeck, Volkschor Magdeburg, Ukrainischer Kinder- und Erwachsenen-Chor sowie Arnulf Wenning und die Liederpiraten. In der Kinder-Bastelwerkstatt können Flöße gebastelt und im Pool auf ihre Schwimmfähigkeit getestet werden, und in einem anderen Wasserpool können Kinder sich im Powerpaddler ausprobieren. Es gibt einen Leuchtturm-Kletterberg und großes Piratenschiff als Hüpf- und Tobeburg. Geboten werden auch virtuelle Urlaubsreisen mit VR-Brillen, die Schreibmeisterei für Kinder, und die Interessengruppe Modellboot ist mit authentischen Modellbooten vor Ort.

Im Guericke-Museum in der Lukasklause finden ebenfalls Veranstaltungen und Aktionen statt. Auf dem Programm stehen ein Vortrag zu "100 Jahre Bruno Taut in Magdeburg" mit Eckhart W. Peters, die Puppentheater-Aufführung "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat", Otto-von-Guericke-Experimente im Garten und Labor sowie Besichtigungen und Führungen im Otto-von-Guericke-Museum.

Opernchor stellt sich vor

Das Opernhaus im Universitätsplatz 9 öffnet sein Wagnerfoyer am Sonntag für eine Chormatinee. Der Opernchor stellt sich ab 11 Uhr vor.

Die Geschichte des Opernchores begann offiziell 1898, als der Chor des Stadttheaters – wie ein Jahr zuvor das Orchester – in städtische Dienste übernommen wurde. Die Wurzeln des Chores reichen jedoch weiter zurück: Seit der Eröffnung des Magdeburger Nationaltheaters 1796 verfügte das Haus über einen Berufschor, der auch bei Uraufführungen wie Richard Wagners „Das Liebesverbot“ und Albert Lortzings „Undine“ auf der Bühne stand. Entsprechend der politischen Umwälzungen und der wechselnden Finanzierung des Theaters variierte seine Mitgliederzahl jedoch stark. Mit dem Theaterneubau 1876 wurde auch der Chor aufgestockt, was nach und nach die Erarbeitung groß angelegter Mozart- und Wagnerzyklen (1890, 1901, 1913) ermöglichte, die bis heute das Kernrepertoire des Chores bilden.

Familienkonzert auf dem Moritzhof

"Ob groß, klein, dick dünn, blau oder durchsichtig" - Larifari machen Musik für die ganze Familie. Die beiden Freunde Jan und Henri lieben verrückte Geschichten, allerlei Albernheiten und absonderliche Abenteuer. Ob Raketenhäuser oder tanzendes Gemüse, schlaue Faultiere oder frisch frisierte Bäume: in den Liedern von Larifari geht es bunt zu! Das gilt für die Texte ebenso wie für die Musik: Von Disko-Sounds über Pop bis hin zu Indie-Rock ist vieles dabei. Die abwechslungsreichen Lieder sind ihr Markenzeichen.

Ein Familienkonzert mit Larifari findet am Sonntag auf dem Moritzhof am Moritzlplatz Magdeburg statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Oldies mit „Daphne und Die Frudies“ im Café Flair

„Daphne und Die Frudies“ bringen die Musik der 1950er und späterer Jahre zurück ins 2020er Jahrzehnt mit ihrem heutigen Sound und der Eleganz nichtvergessener Tage. Zum Repertoire des Musiktrios gehören unter anderem Titel wie „Flieg mit mir zum Mond“, „Frag den Abendwind“ und „Für dich soll’s rote Rosen regnen“.

Bei einem Auftritt sind „Daphne und Die Frudies“ am Sonntag im Café Flair im Breiten Weg 21 zu erleben. Beginn ist um 15 Uhr.

„Alice im Wunderland“ im Magdeburger Opernhaus

„Alice im Wunderland“ steht derzeit auf dem Spielplan im Opernhaus im Universitätsplatz 9. Vorstellungen beginnen am Sonntag um 16 Uhr sowie am 19. und 27. Mai um 4. Juni jeweils um 19.30 Uhr. Es handelt sich um die deutschsprachige Erstaufführung, die für Zuschauer ab zehn Jahren geeignet ist.

"Alice im Wunderland" im Magdeburger Opernhaus. Foto: Andreas Lander/TM

Mit unaufhaltsamer Energie treibt in dieser Oper der irische Komponist Gerald Barry die Opernsaison ihrem grotesk-komischen Höhepunkt entgegen: Seine einstündige Version der berühmten Geschichten um das Mädchen Alice ist ein wahnwitziger Parforceritt durch das absurd-anarchische Wunderland, in dem weiße Kaninchen, grinsende Katzen, verrückte Hutmacher, rabiate Königinnen, Diedeldum, Diedeldei, Humpty Dumpty und weitere unerhörte Figuren ein Leben nach offensichtlich völlig undurchsichtigen Kriterien führen.

„Liana, die Kosmopolitin“ bei der Musik am Nachmittag im Gesellschaftshaus

„Musik am Nachmittag“ heißt es am Sonntag um 17 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Unter dem Titel „Liana, die Kosmopolitin“ erklingen Stücke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach und Liana Alexandra. Eine Konzerteinführung beginnt um 16.30 Uhr im Kleinen Saal.

Mitwirkende des Nachmittags sind Ingrid Richter an Hammerflügel und Klavier und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck unter Leitung von Jan Michael Horstmann.

Erster Sonntagsbums in der Datsche

Ursprünglich war die Idee, mit der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 eine kleine Tanzfläche und eine Bar zu schaffen, um gelegentlich Partys zu veranstalten. Diese Idee entwickelte sich dann zu einer Open-Air-Variante des Club Kunstkantine - zur „Datsche“. Im Jahr 2014 wurde aus der Idee ein Biergarten, der seine Gäste mit leckeren Getränken und Burgern verwöhnt. Der Ort ist passend benannt und die Eigentümer haben mit vielen liebevollen Details eine Atmosphäre geschaffen, die ein echtes Garten- und Wochenendhausgefühl vermittelt und Menschen jeden Alters anspricht. Es werden regelmäßig Konzerte veranstaltet, die den Besuchern viel Freude bereiten.

Von Herbst bis Frühjahr ist in der Datsche Saisonpause. Mit dem ersten Bums des Jahres startet die Location am Sonntag ab 14 Uhr in die neue Saison.