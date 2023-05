In der Magdeburger Stadtbibliothek gibt es am Dienstag zwei Termine.

Magdeburg - Eine wahre Kriminalgeschichte, die Lage in Europa, Naturschutz, ein Kinofilm, Partys und digitale Kurse - diese Tipps hat die Magdeburger Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender in Magdeburg für Dienstag, den 2. Mai, zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, den 1. Mai, geht es hier.

Krimi in der Magdeburger Stadtbibliothek

Das Buch "Der Pate von Neuruppin" von Frank Willmann erzählt die wahre Geschichte von Olaf Kamrath, der nach dem Mauerfall mit einem Imbisswagen schnell Geld verdiente und schließlich zum Hauptakteur eines der größten Kriminalfälle des "Wilden Ostens" wurde. Zu einer Lesung ist der Auto am Dienstag um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu Gast.

Willmann konnte das Vertrauen von Kamrath und anderen Mitgliedern der sogenannten "XY-Bande" gewinnen, die in großem Stil Dealer mit Drogen aus Amsterdam versorgte. Kamrath stand exemplarisch für eine Zeit, in der im Osten scheinbar alles für Geld gekauft werden konnte. Im Jahr 2004 wurde er bei einer Polizeirazzia festgenommen.

Weidewirtschaft als Helfer des Naturschutzes ist im Zoo Magdeburg Thema

„Weidelandschaften als Hotspots der Biodiversität – Beweidung mit großen Pflanzenfressern im Naturschutz“ heißt ein Vortrag mit Max Jung vom Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide am Dienstag im Magdeburger Zoo. Treffpunkt ist um 17.40 Uhr am Haupteingang. Ein Nacheinlass ist nicht möglich. Der Referent spricht ab 18 Uhr, die kostenfreie Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Anmeldungen sind unter [email protected] kostenfrei per E-Mail möglich.

Hintergrund: Die naturnahe und ganzjährige Beweidung mit robusten Rindern, Pferden und Wasserbüffeln etabliert sich auch in Deutschland mehr und mehr als eine der wichtigsten Strategien im Kampf um den Erhalt der heimischen Biodiversität. Denn eingewoben in feine ökologische Netzwerke und Kreisläufe entstehen unter dem Einfluss der großen Pflanzenfresser strukturreiche und vielfältige Weidelandschaften, in denen die Tiere als wichtigstes Bindeglied zwischen zum Teil seltenen Pflanzen, Insekten und Vögeln fungieren.

Frieden und Sicherheit sind Themen in der Stadtbibliothek

Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Frieden und Sicherheit in Europa - Zeitenwende und was sie bedeutet“ diskutiert am Dienstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 eine Expertenrunde unter der Überschrift „Strategische Souveränität für Europa! Wie sich die EU langfristig selbst schützen kann“. Prominenter Gast ist der Politikwissenschaftler Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der häufig auch im Fernsehen mit seinen Analysen gefragt ist.

Ausgangspunkt der von der Netzwerkstelle zwischen Bürgern und EU „Europe Direct Magdeburg“ initiierten Reihe ist die Einsicht, dass der russische Überfall auf die Ukraine gezeigt hat, wie fragil die europäische Sicherheitsarchitektur ist und wie groß die Abhängigkeit von den USA. Darin werden große Risiken gesehen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zwinge die Europäer nun in eine konfrontative Sicherheitsordnung.

Aus Sicht der Veranstaltenden ergibt sich daraus die Herausforderung, dass die EU unabhängiger von anderen Akteuren in der Welt agieren und ihre Interessen und Werte besser verteidigen können muss. Das gelte zunächst für die Verteidigungspolitik, aber auch für Wirtschaft, Technologie, Energiepolitik und Institutionen. Eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten werde zukünftig genauso erforderlich sein wie eine gemeinsame Strategie.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Digitaler Dienstag mit der Volkshochschule Magdeburg

Neben zahlreichen Veranstaltungen vor Ort hat die Magdeburger Volkshochschule in Kooperation mit der Volkshochschule Halle und der Verbraucherzentrale auch eine Reihe von Digitalangeboten. Zwei Termine gibt es an diesem Digitalen Dienstag.

Einführung in die japanische Sprache und Kultur heißt es ab 17.30 Ihr. In diesem Online-Kurzangebot gibt es Einblicke in die japanische Sprache sowie Kultur, beispielsweise traditionelle Musik und Haiku genannte kurze Gedichte. Eine Anmeldung ist online möglich.

Sommerlicher Hitzeschutz ist ab 18 Uhr Thema. Die Zahl der Tage und Nächte mit tropischen Temperaturen nimmt auch in unseren Breiten zu. Wie gelingt es trotzdem, zu Hause für ein angenehmes Wohnklima zu sorgen und auch im Sommer Energie zu sparen? Außenrollo? Nachtlüftung? Ventilator oder Klimagerät? Welche Investitionen und Maßnahmen zum Schutz vor Hitze am wirksamsten und wirtschaftlichsten sind, wird anbieterunabhängig von einer Energieexpertin erläutert. Die Tipps, ermöglichen Mietern, privaten Wohneigentümern und Vermietern, im Sommer einen kühlen Kopf zu behalten. Auch hier ist eine Online-Anmeldung möglich.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Das Cinemaxx im City Carré zeigt am Dienstag unter dem Titel „Sneak Preview“ einen Überraschungsfilm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu sehen gibt es einen kompletten Film schon vor offiziellem Kinostart. Doch was gezeigt wird, bleibt bis zum Beginn des Films geheim.