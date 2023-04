In Magdeburg gibt es an jedem Tag etwas zu erleben. Die Magdeburger Volksstimme hat acht Ideen zum Ausgehen für Montag, 24. April 2023, zusammengestellt.

In der "Fashion Revolution Week" geht es auch in Magdeburg um Mode, deren Ursprung und Alternativen zur aktuellen Modeindustrie.

Magdeburg - In mehreren Veranstaltungen geht es heute in Magdeburg um Mode, außerdem zählen Kino, eine Wanderung und Kunst zu den Freizeittipps der Volksstimme für Montag, den 24. April 2023. Zu den Ideen zum Ausgehen für Sonntag, den 23. April 2023, geht es hier.

Fashion Revolution Week in Magdeburg

Magdeburger Initiativen beteiligen sich derzeit an der weltweiten „Fashion Revolution Week“. Es geht um Alternativen zur Ressourcenverschwendung durch Wegwerfmode und zu unsozialen Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Auch am Montag, 24. April, gibt es mehrere Veranstaltungen.

So gibt es im Pupurstern in der Annastraße 11 tagsüber Einzelberatung zum Upcycling. In der Ankündigung heißt es: „Was kann ich mit zu kleinen, zu großen, defekten, ausgemusterten Kleidungsstücken anfangen? Verwerten statt wegschmeißen kreatives reparieren, optimieren, aufwerten, umarbeiten. Gemeinsam werden Ideen und Material gesammelt.“ Die Termine zur kostenfreien Einzelberatung können inline gebucht werden. Der für den Abend geplante Workshop ist bereits ausgebucht.

Crazypatchwork – Textile Collagen heißt es ab 10 Uhr im Querstyle im Breiten Weg 214. Mit Stoffresten, Garnen, Filzstücken, Spitze und anderen textilen Materialien sowie wasserlöslichem Vlies können textile Collagen gefertigt werden: Accessoires, Oberteile oder weitere Bekleidungsstücke. Aus einem Lieblingsteil, einem schönen Stoffrest werden, kombiniert mit weiteren Materialien, neue Lieblingsteile. Das Team von Querstyle zeigt, wie man bei der Arbeit mit wasserlöslichem Vlies vorgeht, geben Ideen für die Nutzung von textilen Resten und wie alten Kleidungstücken neues Leben eingehaucht wird. Wer möchte, kann Materialien mitbringen und gemeinsam wir daraus etwas Neues gestaltet.

Die Pop-up-Ausstellung der Fashion Revolution Week Magdeburg macht die weltweit größte Modeaktivismus-Bewegung erlebbar und beantwortet viele Fragen rund um das Thema Mode, Umwelt und Gerechtigkeit. Gezeigt wird auch die Schuhkarton-Ausstellung „Change Your Shoes – Auf der Suche nach einem Schuh…“ in Kooperation mit Inkota. Ausstellungsort ist der Innenstadtladen im Breiten Weg 28. Geöffnet ist ab 11 Uhr.

Nachhaltige Mode vom Mittelalter bis heute heißt ein Vortrag und Workshop am Montag ab 15 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz. Es geht darum, wie Menschen früher mit Kleidung und Stoffen umgegangen sind und welche Techniken und Praktiken wir für heute adaptieren können. Nach dem Vortrag zu historischer Mode gibt es eine praktische Einführung in das Nähen mit der Hand, bei dem nur mit Nadel und Faden aus Stoffresten ein kleines Accessoire hergestellt wird. „Falls vorhanden, bitte eine Stick- oder notfalls Nagelschere sowie einen Fingerhut mitbringen“, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind online möglich.

The True Cost - Der Preis der Mode ist der Titel eines US-amerikanischen Dokumentarfilms aus dem Jahr 2015. Er wird heute um 19.30 Uhr im Studiokino im Moritzplatz 1a gezeigt. Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza am 24. April 2013 in Bangladesch war Anlass und Ausgangspunkt für Regisseur Andrew Morgan noch im gleichen Jahr mit den Recherchen und Dreharbeiten zu beginnen. Er möchte eine Antwort auf die Frage finden, wer den wahren Preis für billige Kleidung zahlt und wie die Mechanismen der globalen Textilindustrie funktionieren.

„Die wunderbare Welt der Vielfalt“ in der Medizinischen Zentralbibliothek

Der Hannoveraner Kunstmaler Karsten Berlin stellt noch bis zum 31. Mai Werke in der Medizinischen Zentralbibliothek des Universitätsklinikums Magdeburg an der Leipziger Straße 44 unter dem Titel „Die wunderbare Welt der Vielfalt“ aus. In seinen Arbeiten spiegelt sich seine Liebe zur vielfältigen Welt wider, die ihn dazu inspiriert, das zu malen, was ihn bewegt und glücklich macht.

Karsten Berlins künstlerisches Repertoire ist so vielseitig wie das Leben selbst. Neben Öl- und Acrylmalerei verwendet er auch Mischtechniken und andere Materialien, um individuelle Gefühle und Stimmungen festzuhalten. Sein bildlicher Ausdruck reicht von gegenständlicher Malerei bis hin zum Realismus und zur Abstraktion.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Das ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wanderung durch Stadtfeld und Sudenburg

Unter dem Titel „Ein Ort - nicht nur der Ruhe“ veranstaltet die Magdeburger Wanderbewegung am Montag einen Wanderung auf einem Rundweg durch die Stadtteile Stadtfeld-Ost, Stadtfeld-West und Sudenburg. Unter der Leitung von Marita Uterwedde geht es mit Start am Hauptbahnhof um 9 Uhr auf einem Rundweg über den Westfriedhof und Schneidersgarten, Die Streckenlänge beträgt 14 Kilometer.

Der Verein bietet nahezu täglich Wanderungen an. Gäste sind Wanderungen willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt für sie 3 Euro, für Kinder 1 Euro.

Abenteuer um einen charmante Dieb in Magdeburger Kinos

„Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ heißt ein Film, der derzeit in Magdeburger Kinos gezeigt wird. Der Film bringt die vielfältige, fantastische Welt und den spielerischen Geist des legendären Rollenspiels „Dungeons & Dragons“ auf die große Leinwand.

Ein charmanter Dieb versucht zusammen mit einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere ein verlorenes Relikt zu stehlen. Doch als sie sich mit den falschen Mächten anlegen, sehen sich die Abenteurer einer tödlichen Bedrohung gegenüber.

Vorstellungen sind für das Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz und für das Cinestar Am Pfahlberg geplant. „Film ab!“ heißt es im Cinemaxx am Sonntag um 17.15 und 19.10 Uhr, von Montag bis Mittwoch um 14.30 und 20 Uhr und zusätzliche am Montag und Mittwoch um 17 Uhr. Im Cinestar läuft der Film am Sonntag um 17.15 und 20 Uhr und von Montag bis Mittwoch um 14.25, 17.15 und 20 Uhr.