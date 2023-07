In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Volksstimme hat Ideen aus Unterhaltung und Kultur aus dem Veranstaltungskalender für Montag, den 10. Juli 2023, gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Montag

Magdeburg - Ein Escape-Spiel, Stadtführungen, eine Fotoausstellung und Swing - auch am Montag, den 10. Juli 2023, bietet Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Ideen aus dem Veranstaltungskalender auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Tipps für Sonntag, den 9. Juli 2023, geht es hier.

Stadtführung durch Magdeburg

Täglich bieten Magdeburger Stadtführer einen Rundgang durch das Domviertel. Auf kurzer Strecke entdecken die Besucher Magdeburgs die mittelalterliche Geschichte mit dem Magdeburger Dom und dem Kloster Unser Lieben Frauen. Die Grüne Zitadelle von Magdeburg – gut bekannt auch als Magdeburger Hundertwasserhaus – spiegelt das farbenfrohe und moderne Flair der Landeshauptstadt wider. Vom Fürstenwall aus können die Besucher einen Blick auf die Elbe werfen, die vorbei an imposanten Parklandschaften durch die Stadt fließt.

Der Rundgang wird wetterunabhängig durchgeführt und ist eingeschränkt barrierefrei: teilweise starkes Gefälle und Kopfsteinpflaster. Start ist täglich um 14 Uhr am Dommuseum am Domplatz. Tickets können auch unter online gebucht werden.

Escape-Spiel in der Magdeburger Stadtbibliothek

Geocaches kann man in der Zentralbibliothek schon länger finden. Jetzt können Besucher aber auch eine Escape-Game spielen. Dabei geht es darum, Rätsel und Aufgaben zu lösen, um ein Ziel zu finden. Am Eingang der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 gibt es alle Mitmachinfos zum Start auf die Tour zu den geheimen Verstecke und Hinweise auf fünf Etagen der Bibliothek.

Das Spiel kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek selbstständig gespielt werden und dauert etwa eine Stunde. Keine Anmeldung nötig. Geöffnet hat die Zentrale der Magdeburger Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Französische Filme im Original mit deutschem Untertitel im Moritzhof

Derzeit laufen die französischen Kulturwochen Frankofolie. Zum Programm gehören auch zahlreiche Filme - einige davon auch im Original mit deutschen Untertiteln. Der Moritzhof am Moritzplatz zeigt am Montag um 18 und 20 Uhr „Mein fabelhaftes Verbrechen“ und um 19 Uhr „Die Purpursegel“. Am Dienstag um 18 Uhr läuft ebenfalls im Original mit Untertitel „Im Herzen jung“.

Auf einer Seite der Initiatoren ist das gesamte Programm - auch mit weiteren Filmen auch in deutscher Synchronisation - zusammengestellt. Ihren Abschluss finden die französischen Kulturtage am 14. Juli.

Momentaufnahmen - Fotos in der Medizinischen Zentralbibliothek in Magdeburg

Unter dem Titel „Momentaufnahmen“ hat in der Medizinischen Zentralbibliothek, Leipziger Straße 44 (Haus 41), eine neue Foto-Ausstellung eröffnet. Präsentiert werden Naturphänomene und flüchtige Momente, die Sandy Zöllner mit ihrer Kamera eingefangen hat. Die Aufnahmen stammen zum Beispiel von morgendlichen Spaziergängen durch die Börde und Entdeckungstouren durch die heimische Flora und Fauna. Zöllner wolle „die wunderschönen Momente, die oftmals nur für einen winzigen Augenblick zu entdecken sind, bewahren“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Ausstellung kann bis Ende September zu den Öffnungszeiten der Bibliothek – Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr – besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Swing in der Datsche

In der Datsche an der Karl-Schmidt-Straße, Anfahrt über die Sandbreite, ist am Montag Swing angesagt. Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren. Ab 20.15 Uhr gehen die Swing-Fans über ins freie Training und den Social Dance.