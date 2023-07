Magdeburg - Flussfahrten und eine Ausstellung, ein Besuch im Dommuseum, Wanderungen und das Ferienprogramm - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Dienstag, den 1. August 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengestellt. Zu den Ideen für Montag, den 31. Juli 2023, geht es hier.

Fahrten mit der Weißen Flotte auf der Elbe

Weiße Flotte: Wieder möglich sind dank eines gestiegenen Elbpegels in Magdeburg die Fahrten der Weißen Flotte auf dem Fluss. Die Passagierschiffe legen ab dem Petriförder ab.

Geplant sind bis Donnerstag täglich um 10 und um 13 Uhr Fahrten zu Wasserstraßenkreuz unter dem Titel „Große Acht“, um 11.15 Uhr jeweils eine Stadtfahrt sowie am Dienstag und am Donnerstag um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck sowie am Mittwoch um 15 Uhr zum Schiffshebewerk.

Neue Ausstellung der Kritzelstube in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die schreibinteressierten Frauen der Kritzelstube Magdeburg stellen ihren siebten Jahreskalender mit dem Motto „Nahe bei uns“, in dem sie Gedichte und Songtexte der Autorin Gisela Steineckert kalligraphisch gestaltet haben, in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in einer Ausstellung vor.

Die Vernissage findet am Mittwoch um 17 Uhr mit Martin Müller am Akkordeon statt.

Wanderungen durch Magdeburg

Mit zwei Wanderungen lässt dich Magdeburg am Dienstag auf Schusters Rappen erkunden. Veranstalter sind die Wanderfreude und die Wanderbewegung.

Zum Ottersleber Teich geht es mit der Wanderbewegung ab 8.30 Uhr. Treff ist an der Haltestelle Westfriedhof. Die strecke führt in die Stadtteile Ottersleben und Sudenburg und ist zwölf Kilometer lang.

Die Wanderfreunde halten es mit dem gesunden Wandern, wenn sie vom Herrenkrug zum Werder unterwegs sind. Treff ist an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug um 10 Uhr.

Besuch im Dommuseum Ottonianum Magdeburg

Das Dommuseum Ottonianum Magdeburg am Domplatz 1 hat das komplette Jahr Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Ottonianum bedeutet „ottonisch“. Der Name des neuen Museums verweist auf eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten Sachsen-Anhalts und Magdeburgs – nämlich Kaiser Otto den Großen, der von 912 bis 973 lebte, und seine Bedeutung für die deutsche und europäische Geschichte. Auf ihn konzentrieren sich die wesentlichen Themen des neuen Museums. Beleuchtet wird die Zeit mit Schwerpunkt auf das Kaisertum, den Bischofssitz Magdeburg und die Archäologie zu der Epoche.

Ferienprogramm in Magdeburg

Zahlreiche Veranstaltungen bieten dieser Tage eine Ferienprogramm. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

Bibliothek: Das Sommerferien-Angebot der Stadtteilbibliothek im Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 richtet sich an Kinder, die gern zeichnen, malen und mit Hilfe von bunten Stiften, Papieren, Schere und Leim ihre eigenen Fantasiewelten basteln möchten. Hierzu gibt es Vorschläge aus Mal- und Bastelbüchern der Bibliothek sowie natürlich auch von den Mitarbeiterinnen. Termine sind dienstags und donnerstags um 10 Uhr.

In der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 beginnt am Dienstag um 16 Uhr ein Bilderbuchkino. Der Regenbogenfisch und seine Freunde leben friedlich zusammen, bis eines Tages ein Wal auftaucht. Auf dem Programm steht „Der Regenbogenfisch stiftet Frieden“. Die Fische befürchten, dass der Wal ihnen alles Futter wegfrisst.

Elbauenpark: Eine Entdeckungstour Wald ist am Dienstag im Elbauenpark geplant. Treff ist um 15 Uhr in der Waldschule, die sich unweit des Schmetterlinshauses befindet. Zudem läuft noch in dieser Woche der Große Wobau-Ferienspaß mit Hüpfeburgen und weiteren Attraktionen.

Zoo: Der Zoo Magdeburg bietet allen Ferienkindern vom 28. Juli bis 12. August in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Dabei stellt der Zoo 16 Tagen ein Überraschungsprogramm auf die Beine. Geboten werde tierischer Spaß mit Aktionen, Unterhaltung und Spielen, so die Zooverwaltung. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Kino: In den Magdeburger Kinos laufen derzeit zahlreiche Filme für Kinder. In Cinestar Am Pfahlberg und im Cinemaxx am Hauptbahnhof laufen unter anderem „Barbie“, „Geistervilla“, „Elemental“, „Ruby taucht ab“, „Lassie“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir “ und „Der Super Mario Bros. Film“.

Im Moritzhof am Moritzplatz stehen am Dienstag um 16 Uhr „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ und um 16.15 Uhr „Die kleine Spinne Lilly Webster“ auf dem Programm.