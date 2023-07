Magdeburg - Swing, Fotografie, Kino und Ferienprogramm im Magdeburger Zoo - das Programm des Veranstaltungskalenders für die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt bietet auch am Montag, 31. Juli 2023, Vielfalt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengestellt. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 30. Juli 2023, geht es hier.

Montags ist in der Datsche in Buckau Swing angesagt

In der Datsche an der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, ist montags Swing angesagt. Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren. Ab 20.15 Uhr gehen die Swing-Fans über ins freie Training und den Social Dance. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Swing39 in Zusammenarbeit mit dem Kulturkombinat.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand. Geprägt durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien, vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound inspirierte eine Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Swing erlangte in den Ballrooms der Zeit große Beliebtheit und wurde zum kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Architektur-Fotografie im Magdeburger Landesfunkhaus

Architektur-Fotograf Steffen Ebert stellt im MDR-Landesfunkhaus unter dem Titel „Die Ordnung der Dinge“ aus. Bilder des Fotografen aus dem Landkreis Börde haben bereits bei verschiedenen Fotografie-Preisen Auszeichnungen erhalten und wurden bei internationalen Wettbewerben nominiert. 2017 gehörte Steffen Ebert zu den Siegern des Leser-Fotowettbewerbs Blende der Volksstimme. Jetzt werden 70 seiner Werke im Großformat im Landesfunkhaus gezeigt. „Er verleiht in seinen Architekturaufnahmen den Bauten einen Charakter, haucht ihnen Leben ein, schafft geradezu Wesenszüge, indem er sie aus ihrem Umfeld herauslöst und sie ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit stellt.“ So die Redaktion des Magazins „Photographie“ über den im Landkreis Börde lebenden Fotografen Steffen Ebert.

1994 ist der gebürtige Magdeburger nach Langenweddingen gezogen. „Der Ausstellungstitel ,Die Ordnung der Dinge’ bezieht sich auf meine Bildsprache, die durch einfachen, klaren, zum Teil strengen und – motivabhängig - symmetrischen Bildaufbau geprägt ist“, so Steffen Ebert über seine Arbeit. Ein Teil seiner Werke sind bis 24. August in Magdeburg sowohl werktags als auch am Wochenende zu sehen. Geöffnet ist das Elb-Foyer des Funkhauses in der Stadtparkstraße 8 montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 14 Uhr.

Ferienprogramm im Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg bietet allen Ferienkindern vom 28. Juli bis 12. August in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Dabei stellt der Zoo 16 Tagen ein Überraschungsprogramm auf die Beine. Geboten werde tierischer Spaß mit Aktionen, Unterhaltung und Spielen, so die Zooverwaltung.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Karten für alle anderen sind an der Kasse oder online erhältlich.

Indiana Jones im Magdeburger Kino

Der fünfte Teil der Indiana-Jones-Reihe läuft derzeit in Magdeburger Kinos. Vorstellungen gibt es zunächst bis einschließlich Mittwoch im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof um 19.50 Uhr und im Cinestar Am Pfahlberg an der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum um 17.30 und 19.50 Uhr.

Die Geschichte: Harrison Ford schlüpft im fünften Teil des kultigen Franchises erneut in die Rolle des legendären Archäologenhelden Indiana Jones. Neben Ford spielen Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit"), John Rhys-Davies ("Jäger des verlorenen Schatzes"), Shaunette Renee Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Das gefallene Königreich"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Sterbliche") und Mads Mikkelsen ("Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"). Unter der Regie von James Mangold ("Ford vs. Ferrari", "Logan") wird der Film von Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel produziert, wobei Steven Spielberg und George Lucas als ausführende Produzenten fungieren. John Williams, der seit dem Original "Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat, komponiert auch diesmal wieder die Musik.