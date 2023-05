Magdeburg - Musik und Geschichte, Kabarett und Comedy - die Magdeburger Volksstimme hat für Freitag, den 5. Mai 2023, sieben Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Die Partys in den Clubs für das Wochenende sind auf einer eigenen Seite zusammengestellt. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 4. Mai 2023, geht es hier.

Indie Folk mit Ran Nir im Magdeburger Moritzhof

Ran Nir ist ein aufgeschlossener, eklektischer Indie-Folk-Künstler, der Folk, Rock, Country, Pop, Blues, Elektronik vermischt, ohne auf irgendwelche Genrekonventionen zu achten. Am Freitag gibt er in Magdeburg ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Er wurde in Jerusalem geboren und wuchs dort auf. Seine musikalische Reise begann auf den Straßen der Stadt, wo er ein breites Spektrum an musikalischen Einflüssen entdeckte. Später war er Mitbegründer der Band Asaf Avidan und The Mojos und tourte mit ihr um die Welt. In Berlin fand er ein neues kreatives Zuhause und nahm sein hochgelobtes Debütalbum auf, das ihn als talentierten, aufstrebenden Künstler etablierte. Mit seinem zweiten Soloalbum „Greener Pastures“ zeigt Ran Nir sein Wachstum und seine Entwicklung als Künstler und taucht in persönliche Erfahrungen und Emotionen ein, um einen nachvollziehbaren und authentischen Sound zu kreieren. Als Sänger und Songwriter ist er vor allem für seine emotionale und introspektive Musik sowie seine elektrisierenden Darbietungen bekannt.

Martin Rühmann und Sylvia Oswald geben ein Frühlingskonzert im Turmpark Salbke

Das Frühlingskonzert von Martin Rühmann und Sylvia Oswald beginnt am Freitag um 20 Uhr im Turmpark in Alt-Salbke 110. Unter dem Titel „Das Mädchen am Fluss“ präsentieren sie neue und alte Lieder und Texte von Martin Rühmann, die von der Schönheit, Weite und Wildheit des Flusses inspiriert sind. Nicht nur, da sie in der Nähe eines großen Flusses leben, sondern auch weil der Fluss mit seiner Gefährlichkeit, wenn ihm der Raum genommen wird, und seiner Wildheit beeindruckt, haben sie dieses Thema für ihr Konzert gewählt.

Martin Rühmann und Sylvia Oswald spielen am Freitag im Turmpark Alt Salbke in Magdeburg. Foto: Wenzel Oschington

In ihren Liedern und Texten geht es darum, dass der Fluss über die Ufer treten wird, wenn ihm jemand seine Regeln diktiert und ihn einengt. Das Mädchen am Fluss wird sich von seinen Peinigern befreien und wieder „schön sein“, so wie der Fluss, der unweit des Turmparks fließt. Mit einem frischen musikalischen Mix, der zum Hören, Ermuntern und voller Leidenschaft ist, bieten sie poetisch ihre Lieder dar.

Mitwirkende an dem Konzertabend sind Sylvia Oswald als Vokalistin, Martin Rühmann als Gitarrist und Sänger, Karsten Apel am Akkordeon, Lars Düseler am Bass, Ludwig Buschendorf am Schlagzeug und weitere Gäste.

„Jetzt mal Ernst“ im Kabarett „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

„Man darf Autofahren und harte Sachen trinken, aber nicht gleichzeitig, denn mit 18 ist man ja auch voll strafmündig. Man könnte sagen, mit 18 ist es wohl vorbei mit Quatsch, Heiterkeit und Spaß, jetzt wird es ernst“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Kabarettprogramm von Sebastian und Tobias Hengstmann. Grund für die beiden, sich mit der 18 zu beschäftigen: Es ist ihre 18. gemeinsame Produktion. Vorstellungen beginnen am Freitag, am 11. und 12. sowie am 18. und 19. Mai jeweils um 19.30 Uhr im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Konzert mit dem Kammerorchester der Magdeburger Konservatoriums in der Nicolaikirche

„Junge Solisten im Konzert“ist der Freitagabend ab 19.30 Uhr in der Magdeburger Nicolaikirche am Nicolaiplatz überschrieben. Auf dem Programm stehen Werke von Cedric Hülsmann, Johann Sebastian Bach, Isaak Berkowitsch und Leoš Janáček.

Es spielt das Kammerorchester des Telemann-Konservatoriums unter Leitung von Bernhard Schneyer. Als Solistinnen sind Maria Stavytska mit der Flöte und Miriam Scholl am Klavier zu erleben.

Comedy mit Jan van Weyde im Magdeburger Hundertwasserhaus

Jan van Weyde ist mit seinem Programm „Große Klappe, die Erste“ am Freitag um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu Gast. Jan van Weyde ist ein Stand-up-Comedian und Synchronsprecher aus Köln.

Sein Solo-Programm umfasst den ganzen Wahnsinn, mit dem ein Familienvater zu kämpfen hat, der mit einem Beruf „in den Medien“ seine Familie zu ernähren versucht. Ob als Werbegesicht, auf der Bühne oder im Tonstudio – oder eben in der Rolle seines Lebens: als Papa. Zwischen Kunst und Kommerz, Kameras und Klamauk und Kinderbettchen. Van Weyde belegte unter anderem den ersten Platz bei Frischfleisch Comedy, gewann den Trierer und den Hamburger Comedy Slam, und jüngst den Stuttgarter Comedy Clash.

Michy Reincke tritt in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg auf

Liedermacher: Bei seinem aktuellen Programm geht es Michy Reincke um die wesentlichen Fragen und die mitunter sehr seltsamen Strategien, die der moderne Mensch entwickelt – gar nicht mal um zur Beantwortung von Fragen beizutragen, als vielmehr reklame-beworbenen Lebens-Zielen näher zu kommen.

Unter dem Titel „Darf man erfahren worum es hier eigentlich geht?“ tritt der Liedermacher am Freitag in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 auf. Beginn ist um 20 Uhr

Personenkult um Otto I. im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Am Freitag findet im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 im Kaiser-Otto-Saal eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „(Ab-)Arbeiten am Mythos. Personenkult im Museum zwischen Erwartungshaltungen und Dekonstruktion“ statt. Die Veranstaltung wird von der Museumsakademie Johanneum Graz in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen organisiert und beginnt um 14 Uhr.

Eingebettet ist das Gespräch in die aktuelle Sonderausstellung zur Darstellung Kaiser Otto I. über die Jahrhunderte hinweg. Diese wurde jüngst eröffnet.

„Pölitz allein im Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Mehr davon ist in „Pölitz allein im Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in Magdeburg zu erleben. Vorstellungen sind am Freitag und am Sonnabend und am 17. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 21. Mai geplant.