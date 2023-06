Magdeburg - Oper und Schauspiel, Indie-Rock und ein Vortrag zum Welthurentag, Puppentheater und Kabarett - der Veranstaltungskalender Magdeburgs bietet vielfältige Angebote aus Kultur und Unterhaltung. Die Volksstimme hat die Tipps zusammengetragen. Und zu den Ideen zum Ausgehen für Donnerstag, den 1. Juni, geht es hier.

Magdeburgische Philharmonie spielt im Opernhaus

Das letzte Sinfoniekonzert der Spielzeit 22/23 endet mit den Werken der amerikanischen Komponistin Amy Beach und des russischen Komponisten Igor Strawinsky. Generalmusikdirektorin Anna Skryleva dirigiert den Abschluss der Konzertsaison. Beginn ist am Donnerstag und am Freitag um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz. Auf dem Programm stehen Amy Beach, Sinfonie e-Moll, die „Gaelic Symphony“, sowie von Igor Strawinsky das Scherzo fantastique und „Der Feuervogel“, eine Ballettsuite für Orchester.

Amy Beach gilt als eine der einflussreichsten amerikanischen Künstlerpersönlichkeiten ab Ende des 19. Jahrhunderts. Auch wenn sich der musikalische Stil der beiden deutlich unterscheidet, so treffen sich Beach und der 15 Jahre jüngere Igor Strawinsky doch in der ungeheuren Energie und Konsequenz, mit der sie ihre künstlerischen Ziele verwirklicht haben.

Thees Uhlmann spielt in der Magdeburger Factory

Thees Uhlmann präsentiert mit „Junkies & Scientologen“ am Freitag in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße – Zufahrt über die Sandbreite - sein 2019 erschienenes drittes Studioalbum. In einer Kritik der „Welt“ hieß es: „Auf der neuen Platte hat Thees etwas geschafft, was man sich vielleicht so von ihm immer gewünscht hat. Im Leben steht er halt auf Partys neben dir und kommentiert das Geschehen, das Erlebte, die Welt in unterhaltsamster Weise, wie sonst so niemand anderes das genauso direkt kann. “

Der Musiker, Autor und Hörbuch-Interpret ist sowohl Gründungsmitglied und Sänger der Hamburger Band Tomte als auch als Solokünstler aktiv. Uhlmann erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter den Hans - den Hamburger Musikpreis als Hamburger Künstler des Jahres im Jahr 2011 - und die 1 Live Krone als Bester Plan B Act im selben Jahr. Im Jahr 2021 wurde er zudem mit dem 12. Deutschen Musikautorenpreis der Gema in der Kategorie Komposition Pop/Rock ausgezeichnet.

„Re-member“ im Magdeburger Puppentheater

„Re-member“ heißt das Stück von Élise Vigneron, Julika Mayer und Ensemble für Zuschauer ab 16 Jahren, das am Freitag und am Sonnabend ab 20 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 gezeigt wird.

„Durch ihr Spiel, das unauflösbar verwoben ist mit den Geschichten der Puppen und ihren Biografien, erforschen sie das Verbundensein, die Sehnsucht danach und die Anstrengung, verbunden zu bleiben. Wie bei Donna Haraways Fadenspielen fragen sie mit den Mitteln des Puppenspiels, was es heißt, Teil von etwas zu sein“, heißt es in einer Ankündigung zu der Inszenierung, die als deutsch-französische Koproduktion auf die Bühne gebracht wurde und die von Beginn an auch die Schauspieler gezielt in die Entwicklung des Stücks einbezogen hat.

Klubfestival im Magdeburger Schauspielhaus

Das ist eine Premiere für die Premieren der Jugendarbeit am Theater Magdeburg: Erstmals werden die Ergebnisse der Arbeit in der zu Ende gehenden Spielzeit nicht über mehrere Wochen verteilt, sondern geballt an einem Wochenende aufgeführt.

Das „1. Klubkulturfestival“ ist im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 vom morgigen Freitag bis Sonntag angesagt. „Die Teilnehmenden können sich untereinander austauschen und kennenlernen, aber auch ihre seit November letzten Jahres erarbeiteten Stücke einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen“, heißt es aus dem Theater Magdeburg. Hintergrund: Zur Arbeit mit Jugendlichen am Theater Magdeburg gehören drei Klubs: der Kidsclub als Theaterprojekt für Kinder ab acht Jahren, der Teensclub für Jugendliche ab 12 Jahren und der Jugendclub für Jugendliche ab 15 Jahren.

Der Kidsclub hat in den vergangenen Monaten „The Island We Rule“ erarbeitet. Es geht um eine von Kindern beherrschte Welt. Was passiert, wenn hier ein Neuer hinzukommt? Antworten gibt es in den Aufführungen am Freitag um 17 Uhr und am Sonnabend um 14 Uhr.

Der Teensclub beschäftigt sich in „Alles“ damit, was wirklichen Wert hat, was wirklich bedeutsam ist für einen Menschen. Die Aufführungen beginnen am Freitag um 18.30 Uhr und am Sonnabend um 15.30 Uhr.

„Anders Welten“ heißt das Stück des Jugendclubs. Es geht um das Langeweile-Syndrom und um die Reise mit einer Zeitmaschine. Die Vorstellungen beginnen am Sonnabend um 17 und am Sonntag um 11 Uhr.

Außerdem beginnt am Freitag um 19.30 Uhr eine Festivalparty, und am Sonnabend um 19 Uhr ein Festivalabschluss.

Vortrag zum Welthurentag im Volksbad Buckau

Ein Vortrag von Sexarbeiterin Lydia anlässlich des Welthurentages findet am Freitag im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 statt. Beginn ist um 18 Uhr. Den Rahmen bietet die Fotoausstellung „Sex-Workers“. Es handelt sich um eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Awo-Beratungsstelle Magdalena.

Die Wanderausstellung „Sex-Workers – das ganz normale Leben“ gibt denen Raum, die in der oft emotionalen Debatte um Sexkaufverbot und Selbstbestimmung häufig vergessen werden – den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern selbst. „Ihre Porträts, ihre Stimmen, ihre Gedanken geben Einblick in eine vielfältige und oft stigmatisierte Lebenswelt, die nicht nur schwarz oder weiß ist. Ein Leben, das sich zwischen den zwei Extrembildern von High-Class-Escort-Bereich und sexueller Ausbeutung bewegt. Ein Leben, das eben nicht den gesellschaftlichen stereotypen Bildern von Sexarbeit entspricht. Ein Leben, das selten sichtbar wird und noch seltener in den zahlreichen öffentlichen Diskussionen eine Stimme erhält“, so die Initiatorinnen der Ausstellung. Alle Bilder der Ausstellung stammen aus dem gleichnamigen Bildband des Hamburger Fotografen Tim Oehler.

Die Ausstellung läuft bis zum 11. Juni. Geöffnet hat das Volksbad Buckau montags von 10 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 10 bis 19 Uhr. Gruppenführungen sind nach Absprache unter E-Mail magdalena@awo-sachsenanhalt.de möglich.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

In einem aktuellen Kabarettstück „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle bildet eine Schiffsreise den Rahmen. Beleuchtet werden an Bord eine Vielzahl an aktuellen Themen, die die Menschen in Magdeburg und Umgebung bewegen, die oft auch für kontroverse Diskussionen mit widerstrebenden Positionen und ohne Chance auf Konsens sorgen.

Vorstellungen für das Kabarettstück sind für Freitag und den 9., 14., 15., 16., 22., 23., 28. und 29. Juni jeweils um 20 Uhr geplant. Das Kabarett der Magdeburger Zwickmühle hat seinen Sitz in der Leiterstraße 2a.