Magdeburg - Schlager und Klassik, Zoo, Kabarett und ein Dorffest - das sind einige Höhepunkt aus dem Veranstaltungskalender in Magdeburg für Freitag, den 23. Juni 2023, die die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Für die Partys am Wochenende vom 23. bis 25. Juni 2023 gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 22. Juni 2023, geht es hier.

Schlagermusical am Adolf-Mittag-See im Magdeburger Stadtpark

„Atemlos durch den Park 2.0 - Jetzt kommt Layla!“, heißt das Sommer-Open-Air des Theaters in der Grünen Zitadelle, das am Freitag seine Premiere am „Le Frog Brasserie“ am Adolf-Mittag-See hat. Die Geschichte: Im Sommer 2022 wurde eine überraschende Nachricht bekannt. Michael Bendler wird Vater. Obwohl dies etwas war, was er nie wollte, und obwohl er viele Herzen gebrochen hatte, überraschte ihn eine seiner früheren Partnerinnen, Michaela, mit dieser Neuigkeit, die sein Leben veränderte. Anstelle von Business-Class-Flügen nach New York ist Michael jetzt damit beschäftigt, einen Kinderwagen im Stadtpark Magdeburg zu schieben. Statt Partyeinladungen für gesellige Zusammenkünfte erhält er nur noch Einladungen zu Schnuller-Feten am Spielplatz.

In dem Musical werden Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“, „Amsterdam“ und „1000 Träume weit“ gesungen. Wie immer gehört auch in diesem Jahr der Ohrwurm „Oh-Oh... Oh-Oh...“ zum Programm. Die Idee und der Text stammen von Enrico Scheffler, während die Choreographie von Estelle Céline Klein entwickelt wurde. Neben Enrico Scheffler wirken auf der Bühne Nicole Behnke, Adrian Laza, Meike Kopka und Ronny Große mit.

Start für Telemann-Sommerfest in Magdeburg

Das Telemann-Sommerfest soll im Klosterbergegarten am Sonnabend an den Erfolg des Barockfestes im Vorjahr anknüpfen. Es bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie und erstreckt sich vom Gesellschaftshaus bis zur Allee des Klosterbergegartens. Von 15 bis 24 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Treiben mit hochkarätigen Konzerten, Walkacts, historischen Spielen und kreativen Mitmachangeboten.

Die Konzerte stehen im Zentrum des Sommerfestes. Bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr spielen Spark und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim im Gesellschaftshaus. In ihrem Programm nähern sich beide Ensembles dem barocken Komponisten an, der für seine Vielseitigkeit bekannt war. Komponist Sebastian Bartmann bereichert Telemanns barocke Phrasen und Motive mit Elementen der Minimal Music, spätromantischen Klängen und epischen, filmmusikalischen Tönen.

Das Barock-Spezial-Ensemble „Combattimento“ kombiniert in einem Nachtkonzert am Freitag ab 22 Uhr Telemann und Tango. Im zweiten Konzert des Ensembles am Sonnabend steht um 17.30 Uhr die Panflöte, ein eher ungewöhnliches Soloinstrument für Telemann, im Mittelpunkt. Das Ensemble „Concerto de’ Cavalieri“ interpretiert um 19.30 Uhr Kompositionen aus Telemanns Hamburger Zeit.

Das Programm umfasst auch europäische, arabische und persische Musik sowie Klezmer-Einflüsse, die vom international besetzten Leipziger Ensemble „Klänge der Hoffnung“ im Park am Sonnabend um 15.30 und 22 Uhr präsentiert werden.

Zusätzlich zu den Konzerten laden historische Holzspiele auf dem Gelände im Klosterbergegarten am Sonnabend ab 15 Uhr zu einer spielerischen Zeitreise durch verschiedene Länder und Kulturen ein. Es gibt unter anderem Papiertheater, ein orientalisches Erzählcafé sowie Workshops für Kalligraphie, Blumengestecke und barocken Tanz. Die Besucher können die Herstellung einer barocken Perücke bestaunen, beeindruckende Seifenblasenkunst erleben und prächtige barocke Kostüme und Kopfbedeckungen aus Gräsern bewundern.

Abends im Magdeburger Zoo

Wenn die Kasse schließt und die Besucher sich auf den Heimweg begeben, beginnen im Zoo die Abendstunden. Die Schimpansen fertigen gewissenhaft ihr Nachtlager an, doch so manches Tier wacht gerade erst auf. Dies ist die Zeit für die Abend-Safari, die für Freitag, 18 Uhr, angesetzt ist.

„Genießen Sie mit Elefanten, Affen und Co. die letzten Sonnenstrahlen und erfahren Sie Spannendes darüber, wie die Tiere die Periode des Sonnenuntergangs gestalten“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung an der Zooallee. Eintrittskarten können online erworben werden. Weitere Termine sind der 25. August und der 15. September zur gleichen Zeit.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Kabarett: „Mit Volldampf ins Aus“ heißt es a Freitag und am Mittwoch mit Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a sowie am Donnerstag in einer Woche um 20 Uhr mit Marion Bach, Heike Ronniger und Oliver Vogt.

In diesem Kabarettprogramm nimmt die MS „Cassandra“ die Zuschauer mit auf eine turbulente Reise durch stürmische Gewässer. Die Frage steht im Raum, ob diese Fahrt noch einer Kreuzfahrt gleicht oder ob sie zu einem regelrechten Kreuz wird. Die Meinungen der Passagiere sind geteilt: Für einige ist das Schiff das „Traumschiff“, während es für andere eher einer recycelten „Titanic“ ähnelt. Wird der Kapitän seinen Kurs halten oder wird er sich auf irgendeine Weise beugen?

Branntwein-Saga mit dem Hengstmann-Kabarett im Magdeburger Technikmuseum

Die Figur des Franz Branntwein steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Sommer-Open-Airs des Hengstmann-Kabaretts im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Verkörpert von Tobias Hengstmann reist er in der Franz-Branntwein-Saga durch die Zeit und bestimmt so auch den Lauf der Menschheitsgeschichte mit.

Während eine Reihe der Veranstaltungen bereits ausverkauft sind, gibt es beispielsweise noch Karten für Freitag um 20 Uhr und Sonntag für 17 Uhr.

Pechau feiert 1075-jährigen Jahrestag seiner ersten Erwähnung

Pechau, heute eine Ortschaft der Landeshauptstadt Magdeburg, wurde vor 1075 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Nennung des Ortes erfolgte damals im Zuge der Gründung des Bistums Brandenburg durch Otto I. im Jahr 948. Damals wurde das Dorf als Pechovi bezeichnet. In diesem Jahr wird das Jubiläum an den beiden kommenden Wochenenden gefeiert.

Für dieses Wochenende steht zunächst ab Freitag das Sportwochenende auf dem Programm. Nach dem Start ins Festwochenende um 18 Uhr mit geladenen Gästen auf dem Gemeindehof wird um 19 Uhr die Ausstellung „Besiedlung durch die Slawen“ neu eröffnet. Gezeigt wird bei dieser Gelegenheit auch ein Video von der 1050-Jahr-Feier vor 25 Jahren. Im Festzelt beginnt zur gleichen Zeit zudem der Tanzabend.

Für Sonnabend ist dann auf dem Sportplatz Pechaus ein Fanturnier des 1. FCM geplant. An gleicher Stelle findet am Sonntag von 10 bis 14 Uhr ein Familiensportfest statt. Zur gleichen Zeit beginnt in der Sankt-Thomas-Kirche ein Festgottesdienst.