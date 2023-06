Ausgehen in Magdeburg: Hier steigen die Partys am Wochenende

Magdeburg - In Magdeburg sind am Wochenende wieder zahlreiche Partys angesagt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite eine Auswahl zusammengestellt. Zu weiteren Tipps für Freitag, den 23. Juni 2023, geht es hier.

Elbauenpark: Das diesjährige Love Music Festival bestimmt am Wochenende das Programm im Elbauenpark. Gefeiert wird an drei Orten: auf der Seebühne, in einer Messehalle und auf der Hauptbühne. Insgesamt sind 100 Auftritte von Bands und DJs vorgesehen. Es besteht auf einer Wiese die Möglichkeit, zu zelten.

Zu den Haupt-Acts zählt das Duo „Gestört aber Geil“. Die Veranstalter versprechen dazu: „Mit jeder Menge Konfetti, einer wundervollen neuen Pyro- und Feuershow, einer unvergesslichen Live-Show und ihren unzähligen Musik-Hits in den Charts für ihre besten Fans.“ Zum Auftritt der Atzen heißt es: „Mit diesem Act ist eine Party-Eskalation auf der Mainstage vorprogrammiert.“ Neben anderen treten auch FiNCH, Kontra K, T-Low, 102 Boyz, GPF, Leony, Anime, HBz, F. Noize, Toby Romeo, Alfred Heinrichs, Komacasper, Knossi, Harris und Ford, DGB und Ruffiction auf.

Das Love Music Festival findet im Elbauenpark vom 23. bis 25. Juni statt. Geöffnet sind die drei Bühnen für die Besucher am Freitag ab 16.30 Uhr und am Sonnabend ab 15 Uhr. Die ersten Auftritte beginnen um 17 Uhr.

Café Treibgut: 90er und 2000er mit DJ Necktie stehen am Freitag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. „Disco Beach Prinzzclub meets Treibgut“ heißt es am Sonnabend ab 19 Uhr an gleicher Stelle. Mike La Funk legt die Musik auf.

Gemeindehof Pechau: Dieses Wochenende feiert Pechau die Ersterwähnung vor 1075 Jahren. Unter anderem steigt dazu am Freitag ab 19 Uhr eine Party auf dem Gemeindehof in der Breiten Straße 18.

Boys’n’Beats: „It's Friday, Bitch“ ist der Freitagabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, überschrieben. „Erlebt alle Musikalischen Highlight der letzten 20 Jahre“, so das Versprechen. Unter dem Titel „Red for Filth“ treffen am Sonnabend ab 23 Uhr House und Pop auf RnB.

Down Town Club: Hits der 2010er mit DJ Florence sind am Freitag ab 23 Uhr Thema im Downtown Club im Breiten Weg 227. Gefeiert wird die Yolo 2010er Party. Am Sonnabend ab 23 Uhr steht dann die Down Town Club Night mit DJ Toni Winter auf dem Plan.

Prinzzclub: Ein „Splash Friday“ ist am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a angesagt. DJ Ron spielt Hip-Hop, Bass, Trap, Future, Deutschrap und Latin.

Strandbar: Dave S legt am Sonnabend in der Strandbar am Petriförder auf. Beginn ist um 18 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße ist am Sonnabend ab 19 Uhr Blockbounce angesagt. Hip-Hop und Rap bestimmen das Programm.

Buttergasse: Das DJ-Team Chuck & Norris sorgt am Sonnabend in der Buttergasse im Alten Markt 13 für Stimmung. Beginn der Party unter dem Titel „Dance Baby“ ist um 23 Uhr.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag steht die Party im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 unter dem Titel „Never Stop“. Auf dem einen Floor sorgen Nicolas Lendkreis, Ni.Name und Marsch für Stimmung, auf dem anderen Kjeld und Aemute.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party mit aktueller Chartmusik im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Guericke-Universität am Uniplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen verschiedenste DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes Dienstag bis Sonntag ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.