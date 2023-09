Dass es in Magdeburg jeden Tag etwas zu erleben gibt, beweist ein Blick in den Veranstaltungskalender für Donnerstag, den 21. September. Die Volksstimme hat Tipps aus Kultur und Unterhaltung zusammengetragen.

Magdeburg - Kabarett und Theater, klassische Musik und Literatur, Chormusik, Volksmusik und ein Liedermacher, ein Vortrag und eine Wanderung - die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender in Magdeburg für Donnerstag, den 21. September 2023, zusammengetragen. Zu den Tipps für Mittwoch, den 20. September 2023, geht es hier.

„Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ mit Inka Meyer in der Grünen Zitadelle.

Inka Meyer ist am Donnerstag ab 20 Uhr auf der Bühne im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben. Der Titel ihrs Programms lautet „Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“.

In einer Ankündigung heißt: „Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Was ist passiert? Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde.“ 60 Prozent aller Menschen redeten mit ihrem PC, wobei 90 Prozent persönliche Beleidigungen seien und 20 Prozent in Handgreiflichkeiten endeten. „Was haben Bill Gates und Karl Marx gemeinsam? Beide sind Erfinder von Systemen, die gut gedacht waren, aber die Menschen in tiefste Verzweiflung gestürzt haben“, so eine weitere Überlegung der Kabarettistin.

Volkschor singt im ASZ Olvenstedt

Ein Spätsommerkonzert beginnt am Donnerstag um 14 Uhr im ASZ Olvenstedt im Bruno-Beye-Ring 3. Zu erleben ist der Magdeburger Volkschor. Anmeldungen unter 0391/7221563.

Lesung mit Andreas Dorau und sein Vorleser Gereon Klug im Magdeburger Schauspielhaus

Sie gehen wieder auf Tour: Andreas Dorau und sein Vorleser Gereon Klug. Denn Andreas Dorau hat wieder ein Buch geschrieben, eine Fortsetzung des Indie-Bestsellers „Ärger mit der Unsterblichkeit“. Wieder mit Sven Regener. Genauso lustig, genauso lehrreich, genauso brillant: „Die Frau mit dem Arm“. Und da Andreas Dorau bei Lesungen nicht so gern selbst liest, hat er sich für die Veranstaltungen Unterstützung geholt.

Bei einer Lesung sind die beiden am Donnerstag im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Kabarett-Premiere mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

Eine Premiere bietet die Premiere am Donnerstagabend im Magdeburger Kabarett „… nach Hengstmanns“: Zum ersten Mal stehen Lars Johansen und Sebastian Hengstmann mit einem gemeinsamen Programm auf der Bühne. Dessen Titel lautet „Klappe! Das Letzte“.

Sebastian Hengstmann (l.) und Lars Johansen feiern in Magdeburg Premiere, Foto: Kabarett Hengstmanns

Die beiden versuchen, so ist einer Ankündigung zu entnehmen, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen. Denn seit Jahren schon wird Deutschland von einem Filmteam regiert. Und das präsentiert uns eine Netflixserie nach der anderen. Aus „Die große Koalition“ wurde „Das Leuchten der Ampel“. Sich selbst sehen die beiden Kabarettisten demnach in der Rolle berühmter Filmpaare wie Bud Spencer und Terence Hill, Dick und Doof oder Bernhard und Bianca. Die beiden haben für ihr Programm den verschiedensten Spitzenpolitikern des Landes wahrhafte Spitzenrollen zugedacht.

Mit ihrem neuen Programm sind die beiden am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Premiere von „Hengstmann & Johansen - Klappe! Das Letzte“ zu erleben. Weitere Vorstellungen stehen für Freitag sowie am 27. und 28. September und am 12., 31. und 25. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und um 17 Uhr am Sonntag und am 29. Oktober auf dem Spielplan.

Rudy Giovannini, der „Caruso der Berge“ singt in der Pauluskirche

Rudy Giovannini, der "Caruso der Berge" ist wieder unterwegs. Der Südtiroler und Grand Prix Gewinner 2006 gastiert anlässlich seiner neuen Tournee auch in Magdeburg. Das Konzert beginnt am Donnerstag um 15 Uhr in der Goethestraße 25.

Seine Gesangsausbildung erhielt er am Konservatorium von Verona und bei Professor Arrigo Pola in Modena, bei dem früher schon Luciano Pavarotti Gesang studiert hatte. Von seinem väterlichen Freund Pavarotti stammt der berühmte Satz, den Rudy oft zitiert: "Es gibt keine Musik erster oder zweiter Klasse, es gibt nur schöne oder schlechte Musik, und das was du machen willst, ist schöne Musik." Heute fühlt sich Rudy Giovannini in der volkstümlichen Szene richtig zu Hause und ist zu einem ausgesprochenen Publikumsliebling geworden, was seine zahlreichen Fanclubs beweisen.

„Wolf“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Jugendstück „Wolf“ für Zuschauer an zehn Jahren nach Sasa Stanisic wird am Donnerstag im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

In dem Stück geht es - zum Teil durchaus voller Humor in Szene gesetzt - um zwei Außenseiter, die sich in einem Ferienlager begegnen. Es geht um das Wegschauen der Erwachsenen und es geht um Gewalt.

Erstes Sinfoniekonzert der Spielzeit im Magdeburger Opernhaus mit Lera Auerbach

Lera Auerbachs Konzert für Klavier und Orchester sowie Sergei Rachmaninows Sinfonische Tänze op. 45 erklingen beim 1. Sinfoniekonzert der neuen Spielzeit im Magdeburger Opernhaus. Es spielt die Magdeburgische Sinfonie unter Leitung von Anna Skryleva. Als Pianistin ist Komponistin Lera Auerbach selbst vor Ort.

„Ich empfinde keine Sympathie gegenüber Komponisten, die Werke nach vorgefassten Formeln oder vorgefassten Theorien schreiben“, sagte Sergei Rachmaninow 1941. Im selben Jahr wurde seine letzte große Komposition, die Sinfonischen Tänze, uraufgeführt. Deren Titel allerdings weckt irreführende Assoziationen, denn von tänzerischer Leichtigkeit kann kaum die Rede sein. Stattdessen steckt das Werk voller Melancholie, ausgefeilter klanglicher Akzente und Zitate aus vergangenen Werken.

Das Œuvre der russisch-österreichischen Komponistin und Pianistin Lera Auerbach zeichnet sich ganz besonders durch ihre stilistische Freiheit sowie die Verbindung tonaler und atonaler Strukturen aus.

Das 1. Sinfoniekonzert der neuen Spielzeit beginnt am Donnerstag und am Freitag jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9.

Durch den Biederitzer Busch mit den Wanderfreunden

„Durch den Biederitzer Busch“ heißt ein Ausflug der Wanderfreunde am Donnerstag. Die Route führt nach Biederitz und durch den Herrenkrug. Die Strecke beträgt zwölf Kilometer.

Start ist an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug. Um 10.30 Uhr beginnt die Wanderung.

Franz Lehar ist Thema im Bestattungshaus

Franz Lehar ist am Donnerstag in Magdeburg Thema. Erzählt werden Geschichten rund um einen der berühmtesten Operettenkomponisten.

Der Vortrag von Silke Walkstein und Lars Buchmann findet im Bestattungshaus Schmidt in der Großen Diesdorfer Straße 12 statt. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Nachbars Garten mit Musik mit Pedro Querido

Pedro Querido ist mit Livemusik und Gesang zur Gitarre am Donnerstag in Nachbars Garten zu Gast. Nachbars Garten befindet sich Am Blauen Bock. Programm gibt es von 17 bis 21 Uhr.

„Wir, das Ballett“ mit „Schneewittchen“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Gesprächsreihe „Wir, das Ballett“ kehrt in der neuen Spielzeit erstmals am Donnerstag in die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zurück. In dieser Veranstaltung gewährt Ballettdirektor Jörg Mannes exklusive Einblicke in seine aktuellen Inszenierungen.

Der Auftakt der Reihe widmet sich der brandneuen Inszenierung „Schneewittchen“, die von Jörg Mannes als Ballett in zwei Akten mit Musik von Giovanni Sollima, Elena Kats-Chernin und Michael Nyman konzipiert wurde. Die Zuschauer erhalten vor der Premiere einzigartige Einblicke in Details und Überlegungen zur Bühnenausstattung, den Kostümen und der Videotechnik. Wie immer haben Ballettfans, Theaterliebhaber und Interessierte die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen sowohl mit dem Ballettdirektor als auch untereinander über die Planungen zu sprechen. Die Moderation des kurzweiligen Abends übernimmt erneut Ulrike Schröder, die Chefdramaturgin des Musiktheaters. Es wird wieder Videos von Proben und andere Entwürfe geben, die gezeigt werden.

Alle interessierten Gäste sind zur ersten Ausgabe der Gesprächsreihe „Wir, das Ballett“ in dieser Spielzeit am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek eingeladen.